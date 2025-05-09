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母親節假期聚餐出遊多 國道易壅塞路段報你知
今（114）年母親節即將來臨。依過往經驗，母親節假期因聚餐活動較多，致短途旅次增加，部分國道瓶頸路段易有壅塞情形，如周六上午南向宜蘭、桃園、新竹、彰化、南投及北向大華系統路段，以及周日下午北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園與宜蘭等路段，均可能出現車多壅塞現象。高速公路局建議民眾行車前先查詢國道路況，避開易壅塞時段以免耽誤行程。
高公局表示，因應母親節假期國道交通需求，114年5月11日(星期日)15至20時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，並將視路況實施匝道儀控及機動開放路肩等措施。
高公局提醒用路人，行車前多利用高速公路1968App及網頁查詢國道路況即時資訊，彈性調整行車時間與路線，並善用替代道路以避開壅塞路段。最後，提醒用路人切勿疲勞、分心駕駛，不超速、不酒駕，以維行車安全及順暢。高公局預祝大家母親節快樂，行車平安。
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