母親節假期聚餐出遊多 國道易壅塞路段報你知

不少人想減肥都會減少澱粉的攝取，但不吃澱粉真的比較容易瘦嗎？有一名網友透露自己打算在3個月內瘦8公斤，因此問大家晚上不吃澱粉是不是瘦得比較快？但多數人搖頭不認同，甚至表示不吃澱粉對身體影響更大。

2025-05-09 15:35