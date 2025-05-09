北捷文湖線一年異常23件 蔣萬安：系統全面檢視

台北市長蔣萬安今天早上赴北市議會專案報告，國民黨北市議員李明賢針對捷運異常事故頻傳質詢，呼籲市府、北捷要全面性檢查列車。蔣萬安表示，會對系統做全面檢視，也希望不要再發生。

李明賢表示，英國獨立智庫肯定台北市捷運，然而北捷近期列車異常頻傳，除了7日上班尖峰時間，列車異常導致乘客卡在車廂10多分鐘。他調閱近5年數據，文湖線五分鐘以上的延誤件事達20件、五分鐘以下的延誤更多達95件，總計115件，換算平均每年23件。

李明賢也說，115件當中，又有66次是列車出現異常，此外諸多民眾投訴等案，質疑北捷數據可能被美化。他引述本報日前特稿所寫「北捷陷入『故障常態化、道歉形式化』的惡性循環，當務之急除了全面健檢車輛。」

台北捷運工程局長鄭德發表示，依照北捷五年的數據來看，五分鐘以上的延誤案件從民國111年最多的5件，到113年減少到2件。五分鐘以下的延誤案件從109年的29件，減少到113年8件，可見異常率逐年下降。

鄭德發說，車門等列車異常多是獨立單一事件，但也不代表不用檢討，未來會和北捷隨時來做檢討、檢查，目前判斷起來是個案問題。

蔣萬安說，文湖線是無人駕駛，因此會對系統做全面檢視，北捷的統計數據不管是個別單一事件等，都會希望不要發生，特別是尖峰時段，「特別就無人駕駛會做全面檢視。」