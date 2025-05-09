平台報告指外送員平均時薪270元 工會批胡扯、與實情不符

Uber Eats昨發布報告指出，扣除預估成本後，Uber Eats外送合作夥伴送單期間平均每小時淨收入為270 元。對此，全國外送產業工會強烈抨擊，此一調查完全不符合實情，計算並未列入備勤時間，平台卻用以偏概全的不實調查，蒙蔽國人對事實的認知，恐進一步戕害外送員權益。

工會指出，報告中的外送員時薪計算並未列入「備勤時間」，備勤時間城鄉差距相當大，都會區備勤時間可能相對短，然而，非都會區很可能數個小時才能接到1單，又因為派單後須在20到30秒內接單，必須全神專注手機，很難進行其他工作與休息，此一明顯落差在報告中完全忽視。

再者，工會說，報告中將「基本報酬」與「獎勵費用」混合算出平均收入，完全掩蓋外送平台利用不合理的低車資，強迫外送員必須達成獎勵標準才能讓收入勉強維持。然而獎勵費用若成為收入結構占比非常重的部分，更顯示外送平台刻意苛扣基本報酬的惡劣事實，還透過所謂「第三方調查」資料刻意篩選、排除來掩蓋惡行。

全國外送產業工會強調，外送產業已是民生必需產業的一環，不應由國際外送平台挾著巨大資本做這種似是而非的調查來欺瞞大眾、顛倒黑白，也呼籲立法院三個主要政黨黨團正視外送平台在國內失去管控的事實，制定一套可長可久的專法，健全外送產業，守護所有外送產業的從業人員。