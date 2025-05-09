2025高雄市旅行公會國際旅展今開幕 關稅上漲、新台幣升值成焦點

南部規模最盛大「2025高雄市旅行公會國際旅展」今在高雄展覽館開幕，450多個展位匯集日本、韓國、菲律賓、印尼、馬來西亞、大陸海旅會、帛琉等國旅遊局推出優惠行程套裝，高市旅行同業公會理事長蔡宗佑表示，近來關稅、新台幣升值接踵而來，衝擊旅遊業，盼政府及早因應。

交通部長陳世凱今在開幕表示，觀光署已跟旅行業者商討關稅議題影響，業者所提需求交通部觀光署都會提早因應，並密切監控出入境旅客數據，若發現旅遊業者受衝擊，將研擬補助或其他協助方案，但目前數據來看，出國、旅客來台變化不大，不過該做準備也要先做準備。

陳世凱提到，小港機場第一期改建計畫已動工，未來希望將可容量1650萬旅客容納量，將比現有容納量高出好幾倍，他也說到恆春觀光鐵道工程即將啟動，以及屏南快速公路、高屏快速道路都會陸續動工，把交通做好就能帶動高屏地區旅遊產業。

蔡宗佑表示，新台幣升值對旅遊業衝擊都有直接和間接影響，台灣屬於貿易出口導向，各行各業因新台幣升值產業利潤微薄經營困難，企業獎勵員工旅遊或民眾出國意願大幅降低。