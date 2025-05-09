3縣市飆逾37度高溫 鄭明典：熱呼呼的一天 中南部變紅色系

熱呼呼的一天，全國最高溫在屏東三地門達37.6度，󠀠雲林斗南、彰化溪湖37.1度。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出下午1時的溫度分布圖，他表示，中南部變紅色系。

西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為黃色燈號。

不過，鄭明典表示，很快山區午後對流就會發展起來，接著鋒面接近，午後的雨會持續下去。雨區以山區為主，平地屬於局部陣雨的天氣型態。

中央氣象署預報員官欣平表示，今天白天非常炎熱。明天、周日鋒面影響之後溫度下降，且滿明顯的降幅，高溫表現還是來到24度以上，但跟今天白天相比溫度顯著下降，包含中南部地區，尤其降雨時溫度下降特別明顯，特別是北部和東北部地區。下周一至下周三溫度開始有回升趨勢。