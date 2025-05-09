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中央不急地方急 桃園喊話盡快確定僑外生投入客運

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
交通部暫緩僑外生從事公車客運司機計畫，桃園市政府向中央喊話盡快確定期程。記者陳俊智／攝影
交通部暫緩僑外生從事公車客運司機計畫，桃園市政府向中央喊話盡快確定期程。記者陳俊智／攝影

全國公車客運司機荒持續未解，交通部公路局計畫開放僑外生投入，勞動部也預告修法，但近日喊卡。消息一出，不只業者錯愕，桃園市政府今天也向中央喊話，呼籲盡快確定人力政策方向。

勞動部勞動力發展署長黃齡玉表示，因外界擔心僑外生的語言能力是否足以擔任客運駕駛、醫院護佐等公共服務工作，衍生執行業務時的風險，希望相關部會讓配套更周全完備，例如增加語言能力門檻、訓練與多做社會溝通等。不是喊卡，而是先重新檢視配套、消除外界疑慮後再上路

桃園市交通局長張新福表示，理解中央部會需因應各界意見審慎行事，也支持任何能提升政策完整性與社會接受度的作法，但人才招募與就業媒合需要時間與準備，盼中央能盡早釐清方向，給地方與業者穩定預期。

桃園市交通局也強調，市府提出延攬僑外生駕駛方案是以「逐步、審慎、保障安全」為核心，招募對象限定持有小客車駕照滿2年、具華語文能力「基礎級」以上且即將畢業的大四僑生，同時也已規畫補助僑生在學期間積極強化華語文能力與考取認證，更規畫職前補習班，課程涵蓋生活法律、道路交通法規、勞動權益、實用華語、交通安全與事故應變等。

張新福說，全國面臨駕駛人力不足，這次法規修是解方之一，修法規定薪資不得低於5萬元，對僑生極具吸引力。桃園除要求華語文能力門檻，也強化保障，要求客運業者了強制險、乘客責任險與第三人責任險，須再加保超額保險，讓僑生安心駕駛。

市府表示，尊重中央政策調整，但也期盼中央能與地方密切合作，盡早明確推動時程，避免客運業者與學生產生無所適從。

勞動部 桃園 華語

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