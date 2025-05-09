昨電車線故障竟造成2天北部鐵路交通大亂 台鐵道歉公布原因

台鐵汐止至七堵昨天下午電車線故障造成大延誤，未料持續到今天上午尖峰時段，北北基桃通勤旅客氣炸。台鐵公司表示，針對此次事件，已立即啟動相關檢討調查作業。對於此次設備問題導致旅客行程延誤，再次深致歉忱。

台鐵公司表示，汐止=七堵間中正線已於今天上午7時34分恢復通車，東、西、中三正線全部正常行車，台鐵公司行控中心持續加強列車運轉整理，疏解並減輕列車延誤情形，共計27列受影響，影響時間735分。

台鐵說，有關昨天汐止=五堵間電車線設備受損事件，因受損範圍約2公里，且受損設備包括吊掛線及穩定臂逾50支、接觸線受損範圍逾26桿等設備，需修復範圍較大。事件發生後，立即調動七堵、樹林電力分駐所支援30人、3台維修車全力搶修。

台鐵表示，搶修人員昨天下午開始全力投入，至今天上午7時34分完成搶修作業，目前列車與各站已恢復正常運行。搶修期間，由於汐止站電車線受損嚴重，需全站斷電才能進行維修，為維持可疏運通勤狀態，昨天營運期間東、西正線仍保持通電，所以影響搶修工作，且至凌晨因汐止站仍需消化延誤車輛，使夜間全區斷電封鎖時間亦有延後，因此整體搶修作業時間較長。