屏東三地門37.6度 熱到紫爆遍地開花 台灣發燒原因曝

小兒科醫師黃世綱近日在臉書分享一名一歲多的孩童因哮吼深夜住院，隔天清晨卻驚傳離世的不幸消息，提醒家長需注意嬰幼兒呼吸的兩大觀察重點，並感嘆該名已逝的孩子「命不該絕」，盼能藉由急救知識，讓更多家長能及早發現，及早處理。

2025-05-09 10:52