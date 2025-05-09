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屏東三地門37.6度 熱到紫爆遍地開花 台灣發燒原因曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為黃色燈號。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠今天位於鋒面前緣西南風環境，󠀠更加酷熱，最高溫在屏東三地門達37.6度，󠀠雲林斗南及彰化溪湖均達37.1度。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠入夜後隨著鋒面更加靠近，󠀠下雨機率逐時攀升，󠀠明天、周日降雨高峰期，󠀠全台灣容易雷陣雨，󠀠注意接下來的天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

屏東縣 高溫

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