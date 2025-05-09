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顛覆「料理用」形象 台灣米製酒奪舊金山烈酒賽大獎

中央社／ 舊金山8日專電

夙負盛名的舊金山烈酒大賽今天公布獲獎名單，以台灣「吉野一號酒米」和「台中194號梗米」產製的2支「米製酒」獲得難度極高的「雙金獎」，參賽的恆器製酒負責人羅已能受訪表示，盼提升台灣米的價值與高度。

美國舊金山烈酒大賽（San Francisco World SpiritsCompetition）被譽為全球最具聲望的烈酒競賽之一，「雙金獎」為全部評審一致給予「金獎」評價的酒款。

台灣今年成績斐然，除台灣菸酒公司、金門酒廠推出的威士忌和高粱獲肯定，台灣馬祖酒廠、南投縣信義鄉農會等參賽者也傳出好成績。恆器製酒聚焦「台灣米」，其產製的2支米製酒拿下2面雙金獎，顛覆外界對米酒印象，並推動台灣米製酒的新風貌。

恆器製酒負責人羅已能今天接受中央社訪問，表示米酒一般用作料理、價值較低，「我們要在國際上被看見，就必須做一些高端價值的米製酒，而非單純的料理酒。」

這次獲得「雙金獎」的2支酒，1支原料是來自花蓮壽豐鄉的「吉野一號酒米」、名為「旅三」，另1支是來自新竹的「台中194號梗米」、名為「竹塹194」。

「吉野一號酒米」最早在日治時期引進並成功種植，曾被譽為「天皇米」，專門用來製酒；「台中194號梗米」則在食用上獲得極高評鑑。

羅已能說，「台中194號梗米」的獲獎，代表了非為製酒而種植的米，用來製酒也能獲得國際高度評價，「台灣很多米都可嘗試製成米製蒸餾酒，產生更高的附加價值。」

「食有餘而後有酒」，羅已能說，在糧食缺乏的情況下是無法將米製成酒的，隨著農業技術大幅提升，台灣生產的稻米產量足以供應台灣，甚至剩餘，若能把多出來的米像「台中194號梗米」一樣製成高品質的酒，「才能發揮更大的農業價值」。

他強調，「透過適當工藝製作，台灣的米、台灣的產地將有更多機會被世界看見。」

亞洲許多國家生產稻米，如日本、韓國、越南、泰國。羅已能表示，恆器製酒一直希望用台灣在地的原物料，例如地瓜、台灣米，去釀製出屬於台灣這塊土地的酒。

另外，米製酒主流為日本清酒，但台灣環境條件若釀製清酒沒有太大優勢，且許多台灣米水準並不輸日本，若能將其製成基礎酒，也可以衍生出氣泡酒等更多酒類品項。

羅已能說，「用台灣的原物料若能做出受國際認同的產品，參加國際比賽、或創造更高的附加價值，也能進一步打造更多機會，幫助台灣農民，也幫助台灣賺取外匯。」

除了2面「雙金獎」外，恆器製酒另外獲得3面金牌、5面銀牌、3面銅牌，寫下歷年來參加舊金山烈酒大賽的最佳紀錄，也將台灣米製酒形象推向一個全新高度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

料理 日本 舊金山

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