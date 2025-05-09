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梅雨季第2波鋒面逐漸壓境 傍晚雨帶觸陸 全台都將下雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
梅雨季第二波鋒面逐漸壓境。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
梅雨季第二波鋒面逐漸壓境。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

梅雨季第二波鋒面逐漸壓境，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預計接近傍晚前後，雨帶就會接觸陸地，各地都有機會出現陣雨。

「觀氣象看天氣」表示，明天、周日鋒面還在台灣上空，各地天氣都不穩定，降雨機率高，南部甚至會下到下周一早上，且有機會出現局部較大雨勢。

中央氣象署預報員官欣平表示，鋒面會逐漸接近台灣，今晚就會抵達台灣海峽，明天、周日鋒面通過台灣本島，預期會出現強降雨

官欣平表示，今晚開始降雨從西半部沿海逐漸往南移，「會有熱區的移動，從北邊到南邊，到東南邊」，山區也是比較多，這就是鋒面在移動的狀況。所以今晚開始從台灣海峽過來的鋒面就會逐漸影響台灣，造成接下來兩天比較顯著的降雨情形。

周末整個台灣都在鋒面影響範圍，官欣平表示，明後天各地都有降雨機率，包括南台灣；今晚開始中部以北慢慢有雨量起來，南部偏明天下半天到周日期間，隨著鋒面通過、往南邊移動，降雨也會移動。周六各地都可能有大雨的機率，甚至會有局部地區出現豪雨等級降雨，山區會特別明顯。

周日是母親節，官欣平表示，隨著鋒面逐漸往南，熱區慢慢移動到中南部、花東，特別是南部地區。北部降雨會比周六稍微緩和，其實雨還是持續在下，甚至金門、澎湖、馬祖都會有雷雨現象出現。今晚開始到周末各地都要留意短延時強降雨等劇烈天氣現象，出門攜帶雨具備用。

強降雨 鋒面

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