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新營醫院母親節前教大家防治媽媽手 注意更年期症候保健

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新營醫院母親節辦講座，請中醫師林致展說明「更年期痠痛的中醫保健」。記者周宗禎／攝影
新營醫院母親節辦講座，請中醫師林致展說明「更年期痠痛的中醫保健」。記者周宗禎／攝影

衛福部新營醫院今天舉辦母親節活動，安排女性保健講座及相關健康宣導，內容涵蓋常見女性疾病預防與緩解方式，代理院長李偉愷贈康乃馨給參與民眾表達關懷。

活動請來復健科黃弘文物理治療師向民眾說明，「媽媽手」在醫學上稱為「狄奎凡氏腱鞘炎」，通常是因為手腕反覆使用、過度用力或姿勢不當造成，特別常見於抱小孩、擠奶、搬東西的媽媽們，因此被俗稱為「媽媽手」。

他建議可透過超音波、牽拉運動等物理治療、注射類固醇、震波治療或再生療法等方式治療。黃弘文還帶現場媽媽們進行簡單手腕伸展操與肌腱運動，幫助大家在生活中落實保健預防，避免症狀加重。

「更年期痠痛的中醫保健」講座中醫師林致展說明更年期常伴隨腰痠背痛、潮熱盜汗、心悸煩躁、睡眠不安等不適症狀，透過調肝腎、舒筋活血，搭配針灸與推拿等中醫調理方式，可有效緩解症狀、提升生活品質。讓大家了解更年期是自然過程，也幫助媽媽們學會如何舒緩不適、積極面對，期待用中醫的溫柔，讓媽媽的每一天都更舒心。

活動由復健科、中醫科及社工室共同舉辦，現場還規畫癌症篩檢、腎臟保健、安寧緩和醫療、器官捐贈、精神疾病倡導及醫病共享決策等活動，民眾能獲得保健知識，還獲贈小禮品。

李偉愷代理院長表示，辦理母親節活動，希望大家都能有正確的女性保健觀念，也祝福大家在溫馨的母親節都能擁有滿滿的愛與祝福。

新營醫院母親節前請復健科黃弘文物理治療師說明「媽媽手」教防治。記者周宗禎／攝影
新營醫院母親節前請復健科黃弘文物理治療師說明「媽媽手」教防治。記者周宗禎／攝影
新營醫院母親節辦講座，請中醫師林致展說明「更年期痠痛的中醫保健」。記者周宗禎／攝影
新營醫院母親節辦講座，請中醫師林致展說明「更年期痠痛的中醫保健」。記者周宗禎／攝影
新營醫院母親節前請復健科黃弘文物理治療師說明「媽媽手」教防治。記者周宗禎／攝影
新營醫院母親節前請復健科黃弘文物理治療師說明「媽媽手」教防治。記者周宗禎／攝影

中醫 母親節

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