聽新聞
0:00 / 0:00
自曝女兒UNIQLO展示櫃大便影片 網轟沒水準！警方回應了
有人昨天在社群平台Threads發文貼出影片，用戲謔口吻描述學齡前女兒躲在UNIQLO蘆洲長榮店的展示櫃衣服後面大便，吸引71萬瀏覽但引發網友抨擊指責沒水準。長榮店表示不回應，由總公司統一處理，警方表示並未接獲報案。
影片內容是父女間對話，也有孩子父親自己的旁白，小女童躲在商品展示櫃內衣服後面，說自己在大便，父親還說：「妳每次便秘，爸爸帶妳來這裡，都會大便對不對」、「真是神奇」。
串文則自述，要跟UNIQLO以及客戶們致歉，因為孩子便秘，但因店內「氣氛與磁場異常適合無痛排便，幾週測試下來，屢試不爽」，若遭客訴衣服上有屎味，「請與我聯絡，我們將會負責到底」、「非常感謝您提供了這樣完美的場地」、「也非常感謝蘆洲長榮店員工的包容與理解」。
貼文引發網友抨擊，指責家長沒水準、把惡劣行為當有趣、自私為了流量，讓孩子的容貌曝光受公審，也有人認為，從發文語氣來看，雖然是在表達歉意，卻莫名讓人感到反感，另有人直接向UNIQLO客訴要求公司提出維權行動。
對此，UNIQLO蘆洲長榮店表示不回應，交由總公司統一處理，蘆洲警分局表示並未接獲報案，但已請長榮店方保存監視器影像，以便後續若要提告。警方認為當事人的行為，可能涉犯妨害名譽，若有汙染到商品或展示櫃，則可能涉犯毀損，警方將嘗試辨識當事人身分，通知到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言