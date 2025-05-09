諾科獎台北峰會 馬偕院長張文瀚勉青年以好奇探索未來

2025年諾科獎台北峰會壓軸場公益講座今台北科技大學登場，由1998年諾貝爾醫學獎得主、美國藥理學家路易斯‧伊格納羅（Louis J. Ignarro）發表專題演說，吸引各界熱烈參與。馬偕紀念醫院總院長張文瀚擔任引言人，期許青年學子以「好奇心、熱心與決心」面對未來挑戰，開展屬於自己的醫學與科學之路。

馬偕紀念醫院為最後一場講座的主持單位，本次以「青年學子未來如何參與科學與創新」為題，邀請伊格納羅教授與我國青年對話，探討科研精神與醫學未來。張文瀚指出，馬偕醫院長年推動醫療創新與教育發展，亦致力於培育具備同理心與人文素養的醫護人才，此次邀請國際級學者分享科研歷程，正是期望將尖端科技與醫學人文結合。

「醫學的未來掌握在年輕人手中，有夢想才有可能突破既有的限制」張文瀚表示，充滿好奇心、熱心與決心，是改變生活突破的種子，就像伊格納羅教授一般，從他平凡的生活中創造了不凡，打破了窠臼進而重塑現代醫學的新模式。

伊格納羅教授因在心血管系統中的關鍵信號傳導劑發揮作用，啟動心臟病、高血壓和勃起功能障礙等治療疾病脈絡，榮獲1998年諾貝爾醫學獎，因此素有「Mr. NO」的雅譽。

伊格納羅以84歲高齡現身，分享其對全球健康倡議的關注，以及熱愛運動、持續探索的生活態度，並鼓勵年輕人要大膽提出問題，小心與耐心尋求驗證的堅持，今日以幽默口吻傳達科研精神，獲得現場熱烈回響。