資助年輕醫師出國進修 國泰醫院獲頒醫療ESG楷模獎

國泰醫院重視人才培育，日前獲頒遠見ESG醫療永續獎人才發展組楷模獎。該院設置院聘教師制度，每年舉辦逾500場師資培育課程，並要求年輕醫師升任主治醫師前，必須至國外醫療機構進修半年至1年，副院長林世昌表示，有好的老師才能培育出優秀的下一代，院方人才培育重視教師素質與員工國際觀，不論院聘教師制度、國外進修制度，都是為了落實這兩項理念。

國泰綜合醫院相關人才培訓措施包括，設立「院聘教師」制度、每年舉辦近500場師資培育課程，並以鼓勵措施促進教師參與教學及進修，提升教師教學品質；提供各職類員工多元職能培育，舉凡主管職能培訓與遴選關鍵人才、儲備主管參與培訓計畫等，透過特定專案培養專業與管理能力。

自創院以來，院方要求每位年輕醫師升任主治醫師前，均須至國外先進醫療機構進修半年至1年，如美國約翰霍普金斯醫院、波士頓麻州總醫院、賓州大學附屬醫院、德國柏林心臟中心，以及日本東京國立癌症研究中心中央醫院等，受訓期間海外生活費與安家費用全額由院方資助。

另，為提升醫品病安人員素質且精進品管技巧，除辦理培育課程外，也鼓勵員工多方參與醫策會與主管機關及各研討會等外部教育訓練課程，達成全院醫療品質提升與促進病人安全目標。

林世昌指出，院方與世界頂尖機構美國ACGME合作，自107年至今陸續派遣共22名醫師及醫事人員至ACGME接受師資培訓，為全台最多，並成為其境外師資培育推廣中心之一。

「培育教學、研究與創新的卓越人才一直以來是國泰醫院目標。」林世昌表示，在精進醫療服務品質外，因應全球智慧醫療趨勢，近年院方更陸續導入數位科技成為人才培育的核心能力，持續培育全方位及跨領域的人才，造福病人與家屬。