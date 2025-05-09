49％國人酒精不耐症、罹癌風險增10倍 醫籲篩檢納健保

5月9日是「台灣無酒日」。世衛組織已將酒精代謝產生的乙醛列為第一級致癌物，專家指出，酒精與消化道癌症、乳癌等7項癌症有關，即使少量喝酒，也會顯著增加罹癌風險，國人近5成患有酒精不耐症，若加上飲酒習慣，罹癌風險將暴增10倍，呼籲將酒精不耐症基因檢測納入健保給付，國家癌症篩檢也應將飲酒納為風險因子。

台灣酒害防治協會理事長陳哲宏說，49%台灣民眾罹患酒精不耐症，為全球最高，此疾病與基因有關，起源於春秋戰國時代，從中國東南方散布至亞洲，目前全球約有5億4千萬人罹病。患有酒精不耐症的病人，喝酒非常危險，只要喝半瓶酒，就會導致臉紅、心跳加快、嘔吐、頭痛等症狀，這是酒精代謝過程中產生的乙醛導致。

前副總統、中研院士陳建仁說，酒精已被世衛組織認定，與抽菸同為第一集致癌物，我國口腔癌發生率連年上升，三大危險因子即菸、酒及檳榔，同時有這三項習慣的民眾，罹患口腔癌風險增加近100倍；自己從事肝癌研究，發現許多肝病患者，與飲酒有關，呼籲沒有飲酒習慣的民眾，不要接觸酒精以免成癮，已有飲酒習慣者，則應盡量減少飲酒量。

酒精引起的7項癌症包括乳癌、肝癌、口腔癌及喉癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、大腸直腸癌。陳哲宏說，台大一項研究顯示，有飲酒習慣民眾，罹癌風險為無飲酒習慣者7倍，若有酒精不耐症，同時又有飲酒習慣者，罹癌風險暴增10倍，為一般民眾70倍以上；若有菸、酒、檳榔習慣，又有酒精不耐症，則罹癌風險比一般人多出逾300倍。

酒精不耐症罹病與否，可透過口腔拭子，以聚合酶連鎖反應（PCR）快速測得，一小時內即可得知結果。陳哲宏說，目前這項檢測通常在健檢項目中，民眾必須自費加選，費用約1000元上下，不過，若擴大檢查量，可將成本壓低至百元以內，呼籲衛福部健保署，將酒精不耐症篩檢納入給付。此外，他建議，口腔癌癌症篩檢對象，除現行嚼檳榔習慣者外，應納入有飲酒習慣民眾。

衛福部健保署副署長陳亮妤說，酒精相關健保診斷，每年花費健保57億元，健保署推動慢性病防治888計畫，其中一項目標是讓民眾接受生活習慣諮商，相關問卷中，有2題目與酒精相關，盼藉此找出酒精問題者，後續可銜接酒癮治療中心等提供服務，最高補助每人每年4萬元。另，酒精也容易導致憂鬱、衝動等心理健康問題，國外統計，每4件自殺案件，就有1件與酒精相關。