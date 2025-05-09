快訊

高雄恐嚇案嫌犯被警追...竟持槍搶貨車逃逸 2男狼狽落網

確定了！ 今年起教師節、光復節、行憲節、小年夜、勞動節全民放假

台股上漲371點收20,915點 台積電上漲31元收949元

聽新聞
0:00 / 0:00

49％國人酒精不耐症、罹癌風險增10倍 醫籲篩檢納健保

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
用於檢測酒精不耐症的PCR裝置，每次可檢測16人的口腔粘膜拭子。記者林琮恩／攝影
用於檢測酒精不耐症的PCR裝置，每次可檢測16人的口腔粘膜拭子。記者林琮恩／攝影

5月9日是「台灣無酒日」。世衛組織已將酒精代謝產生的乙醛列為第一級致癌物，專家指出，酒精與消化道癌症、乳癌等7項癌症有關，即使少量喝酒，也會顯著增加罹癌風險，國人近5成患有酒精不耐症，若加上飲酒習慣，罹癌風險將暴增10倍，呼籲將酒精不耐症基因檢測納入健保給付，國家癌症篩檢也應將飲酒納為風險因子。

台灣酒害防治協會理事長陳哲宏說，49%台灣民眾罹患酒精不耐症，為全球最高，此疾病與基因有關，起源於春秋戰國時代，從中國東南方散布至亞洲，目前全球約有5億4千萬人罹病。患有酒精不耐症的病人，喝酒非常危險，只要喝半瓶酒，就會導致臉紅、心跳加快、嘔吐、頭痛等症狀，這是酒精代謝過程中產生的乙醛導致。

前副總統、中研院士陳建仁說，酒精已被世衛組織認定，與抽菸同為第一集致癌物，我國口腔癌發生率連年上升，三大危險因子即菸、酒及檳榔，同時有這三項習慣的民眾，罹患口腔癌風險增加近100倍；自己從事肝癌研究，發現許多肝病患者，與飲酒有關，呼籲沒有飲酒習慣的民眾，不要接觸酒精以免成癮，已有飲酒習慣者，則應盡量減少飲酒量。

酒精引起的7項癌症包括乳癌、肝癌、口腔癌及喉癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、大腸直腸癌。陳哲宏說，台大一項研究顯示，有飲酒習慣民眾，罹癌風險為無飲酒習慣者7倍，若有酒精不耐症，同時又有飲酒習慣者，罹癌風險暴增10倍，為一般民眾70倍以上；若有菸、酒、檳榔習慣，又有酒精不耐症，則罹癌風險比一般人多出逾300倍。

酒精不耐症罹病與否，可透過口腔拭子，以聚合酶連鎖反應（PCR）快速測得，一小時內即可得知結果。陳哲宏說，目前這項檢測通常在健檢項目中，民眾必須自費加選，費用約1000元上下，不過，若擴大檢查量，可將成本壓低至百元以內，呼籲衛福部健保署，將酒精不耐症篩檢納入給付。此外，他建議，口腔癌癌症篩檢對象，除現行嚼檳榔習慣者外，應納入有飲酒習慣民眾。

衛福部健保署副署長陳亮妤說，酒精相關健保診斷，每年花費健保57億元，健保署推動慢性病防治888計畫，其中一項目標是讓民眾接受生活習慣諮商，相關問卷中，有2題目與酒精相關，盼藉此找出酒精問題者，後續可銜接酒癮治療中心等提供服務，最高補助每人每年4萬元。另，酒精也容易導致憂鬱、衝動等心理健康問題，國外統計，每4件自殺案件，就有1件與酒精相關。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

前副總統、中研院士陳建仁（左）今天在台大醫院無酒日記者會，示範使用酒精不耐症檢測。記者林琮恩／攝影
前副總統、中研院士陳建仁（左）今天在台大醫院無酒日記者會，示範使用酒精不耐症檢測。記者林琮恩／攝影
台灣酒害防治協會理事長陳哲宏（右）呼籲衛福部健保署，將酒精不耐症篩檢納入給付。記者林琮恩／攝影
台灣酒害防治協會理事長陳哲宏（右）呼籲衛福部健保署，將酒精不耐症篩檢納入給付。記者林琮恩／攝影

健保署 生活習慣 酒精

延伸閱讀

民眾黨團批賴政府未兌現 健保、癌藥等全數跳票

酒精「一級致癌物」易攻擊基因 49%國人喝酒臉紅更危險

強化自主醫療決策 健保擴大預立醫療照護諮商給付、約180萬人受惠

14歲前飲酒成癮風險高 近5成青少年貪杯因「長輩勸酒」

相關新聞

昨電車線故障竟造成2天北部鐵路交通大亂 台鐵道歉公布原因

台鐵汐止至七堵昨天下午電車線故障造成大延誤，未料持續到今天上午尖峰時段，北北基桃通勤旅客氣炸。台鐵公司表示，針對此次事件...

3縣市飆逾37度高溫 鄭明典：熱呼呼的一天 中南部變紅色系

熱呼呼的一天，全國最高溫在屏東三地門達37.6度，󠀠雲林斗南、彰化溪湖37.1度。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出...

自曝女兒UNIQLO展示櫃大便影片 網轟沒水準！警方回應了

有人昨天在社群平台Threads發文貼出影片，用戲謔口吻描述學齡前女兒躲在UNIQLO蘆洲長榮店的展示櫃衣服後面大便，吸...

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

台灣虎航今天一架TTW654濟州島航班因當地天候不穩定 ，經嘗試降落但天氣條件超限而無法降落，後續組員依照程序返航，現該...

入夜變天！周末鋒面影響全台由北往南大雷雨 母親節恐劇烈天氣

今天白天留意高溫，台灣附近雲量現在相對比較少，不過，中央氣象署預報員官欣平表示，鋒面會逐漸接近台灣，今晚就會抵達台灣海峽...

1歲童哮吼住院10小時離世…兒醫嘆「命不該絕」 2大觀察要點籲家長自救

小兒科醫師黃世綱近日在臉書分享一名一歲多的孩童因哮吼深夜住院，隔天清晨卻驚傳離世的不幸消息，提醒家長需注意嬰幼兒呼吸的兩大觀察重點，並感嘆該名已逝的孩子「命不該絕」，盼能藉由急救知識，讓更多家長能及早發現，及早處理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。