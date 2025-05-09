快訊

高雄恐嚇案嫌犯被警追...竟持槍搶貨車逃逸 2男狼狽落網

確定了！ 今年起教師節、光復節、行憲節、小年夜、勞動節全民放假

台股上漲371點收20,915點 台積電上漲31元收949元

聽新聞
0:00 / 0:00

周末變天 1張圖看降雨熱區分布 母親節這些地方雨神同行

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

把握好天氣，周末天氣將有明顯變化。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，明天、周日鋒面通過，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨。明天雨區隨鋒面南壓，由北至南擴展，西半部沿海、近海易有局部大雨。

周日就是母親節，不少民眾規畫出遊或聚餐，天氣風險公司表示，鋒面南移至南部、巴士海峽，但中高層槽線通過，台中以南、花東仍有對流性降雨，北部、宜蘭雨勢午後起減弱，晚間中部轉穩，南部、台東持續有雨。

溫度方面，明天東北風增強，北部、東北部高溫降至22至26度，中部、花東高溫27至30度，南部高溫仍有30度以上，周日再降1至2度。

天氣風險公司表示，下周一鋒面遠離，南部、台東中午前仍有雨，午後各地漸回多雲到晴；氣溫回升，中北部、宜蘭花蓮高溫26至29度，南部、台東高溫26至29度。下周二起太平洋高壓增強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定，僅午後山區易有熱對流降雨，高溫偏高炎熱。鋒面預計5月19日後再接近，天氣變化仍須觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 高溫

延伸閱讀

北富銀母親節優惠開跑！刷J卡享最高8%回饋 富邦卡分期滿額送刷卡金

三商巧福母親節限時「買一送一」！公益套餐再捐10元送愛心

三商巧福、鮮五丼、拿坡里母親節優惠登場 炸雞啤酒推超殺價

媽媽最想要的母親節禮物出爐！現金、出國與拍全家福奪前三名

相關新聞

昨電車線故障竟造成2天北部鐵路交通大亂 台鐵道歉公布原因

台鐵汐止至七堵昨天下午電車線故障造成大延誤，未料持續到今天上午尖峰時段，北北基桃通勤旅客氣炸。台鐵公司表示，針對此次事件...

3縣市飆逾37度高溫 鄭明典：熱呼呼的一天 中南部變紅色系

熱呼呼的一天，全國最高溫在屏東三地門達37.6度，󠀠雲林斗南、彰化溪湖37.1度。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出...

自曝女兒UNIQLO展示櫃大便影片 網轟沒水準！警方回應了

有人昨天在社群平台Threads發文貼出影片，用戲謔口吻描述學齡前女兒躲在UNIQLO蘆洲長榮店的展示櫃衣服後面大便，吸...

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

台灣虎航今天一架TTW654濟州島航班因當地天候不穩定 ，經嘗試降落但天氣條件超限而無法降落，後續組員依照程序返航，現該...

入夜變天！周末鋒面影響全台由北往南大雷雨 母親節恐劇烈天氣

今天白天留意高溫，台灣附近雲量現在相對比較少，不過，中央氣象署預報員官欣平表示，鋒面會逐漸接近台灣，今晚就會抵達台灣海峽...

1歲童哮吼住院10小時離世…兒醫嘆「命不該絕」 2大觀察要點籲家長自救

小兒科醫師黃世綱近日在臉書分享一名一歲多的孩童因哮吼深夜住院，隔天清晨卻驚傳離世的不幸消息，提醒家長需注意嬰幼兒呼吸的兩大觀察重點，並感嘆該名已逝的孩子「命不該絕」，盼能藉由急救知識，讓更多家長能及早發現，及早處理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。