周末變天 1張圖看降雨熱區分布 母親節這些地方雨神同行

把握好天氣，周末天氣將有明顯變化。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，明天、周日鋒面通過，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨。明天雨區隨鋒面南壓，由北至南擴展，西半部沿海、近海易有局部大雨。

周日就是母親節，不少民眾規畫出遊或聚餐，天氣風險公司表示，鋒面南移至南部、巴士海峽，但中高層槽線通過，台中以南、花東仍有對流性降雨，北部、宜蘭雨勢午後起減弱，晚間中部轉穩，南部、台東持續有雨。

溫度方面，明天東北風增強，北部、東北部高溫降至22至26度，中部、花東高溫27至30度，南部高溫仍有30度以上，周日再降1至2度。

天氣風險公司表示，下周一鋒面遠離，南部、台東中午前仍有雨，午後各地漸回多雲到晴；氣溫回升，中北部、宜蘭花蓮高溫26至29度，南部、台東高溫26至29度。下周二起太平洋高壓增強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定，僅午後山區易有熱對流降雨，高溫偏高炎熱。鋒面預計5月19日後再接近，天氣變化仍須觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。