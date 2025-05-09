環境部、教育部共辦「綠色化學 共創永續」頒獎典禮

環境部與教育部為深化綠色化學理念，共同辦理「第4屆綠色化學應用及創新獎」、「第4屆大專校院綠色化學創意競賽」及「113年度高級中等學校綠色化學創意競賽」鼓勵認同理念的廠商及學子一起參賽，今天在頒獎典禮上，環境部長彭啓明表示，環保及永續發展需要跨域合作，再不同年齡層及領域彼此交流。

彭啓明表示，今天上午辦理聯合頒獎典禮，下午會邀請獲獎團隊進行成果分享，希望透過彼此交流，傳遞知識與經驗的薪火相傳，產學之間能更深入交流學習，進一步推廣綠色化學理念，共同邁向環境友善、永續共榮的未來。