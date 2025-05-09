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環境部、教育部共辦「綠色化學 共創永續」頒獎典禮

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部與教育部為深化綠色化學理念，今天共同舉辦聯合頒獎典禮，環境部長彭啓明與教育部長鄭英耀與得獎者一起合影。記者潘俊宏／攝影
環境部與教育部為深化綠色化學理念，今天共同舉辦聯合頒獎典禮，環境部長彭啓明與教育部長鄭英耀與得獎者一起合影。記者潘俊宏／攝影

環境部與教育部為深化綠色化學理念，共同辦理「第4屆綠色化學應用及創新獎」、「第4屆大專校院綠色化學創意競賽」及「113年度高級中等學校綠色化學創意競賽」鼓勵認同理念的廠商及學子一起參賽，今天在頒獎典禮上，環境部長彭啓明表示，環保及永續發展需要跨域合作，再不同年齡層及領域彼此交流。

彭啓明表示，今天上午辦理聯合頒獎典禮，下午會邀請獲獎團隊進行成果分享，希望透過彼此交流，傳遞知識與經驗的薪火相傳，產學之間能更深入交流學習，進一步推廣綠色化學理念，共同邁向環境友善、永續共榮的未來。

彭啓明與教育部長鄭英耀分別頒發產業界、學術界及學生的獎項，隨後逐一參觀得獎者所設立的攤位，其中台大化學系教授劉如熹更榮獲個人組終身成就獎，表彰在綠色化學研究與教育領域的深耕，將理念落實在生活與教學中，持續啟發年輕世代，為未來永續發展奠定基礎。

環境部與教育部為深化綠色化學理念，今天共同舉辦聯合頒獎典禮，獲獎的廠商代表在座位上高舉標語及呼口號表達理念。記者潘俊宏／攝影
環境部與教育部為深化綠色化學理念，今天共同舉辦聯合頒獎典禮，獲獎的廠商代表在座位上高舉標語及呼口號表達理念。記者潘俊宏／攝影
環境部與教育部為深化綠色化學理念，今天共同舉辦聯合頒獎典禮，環境部長彭啓明（左）頒發個人終身成就獎給台大化學系教授劉如熹（右），表彰在綠色化學研究與教育領域的深耕。記者潘俊宏／攝影
環境部與教育部為深化綠色化學理念，今天共同舉辦聯合頒獎典禮，環境部長彭啓明（左）頒發個人終身成就獎給台大化學系教授劉如熹（右），表彰在綠色化學研究與教育領域的深耕。記者潘俊宏／攝影

彭啓明 永續 綠色

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