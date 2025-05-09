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「為什麼事情都不合我意！」—放下那些總讓自己受傷的過度期待，從「心」開始

大牌出版／ 大愚元勝著、徐欣怡譯
圖／ingimage提供
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編按：努力工作、努力愛過，總是太渴望世界都能照著自己的心意運轉。

當那些「我應該要被他／她理解」、「應該被好好珍惜！」的期待總是落空時，心裡的火就悄悄燃起來。

並非要學習壓抑情緒，而是提前放下那些讓自己受傷的過度期待。

憤怒並不可怕，可怕的是它太容易佔據整顆心，看不見身邊早已有著更重要的人事物，等著你好好珍惜。

（整理／Orion）

人生路上，事與願違是理所當然的

憤怒，就像是你的心中發生了火災。要是置之不理，熊熊烈火就會愈燒愈旺，最後變得難以撲滅。

關鍵在於，防止火災發生的預防措施，以及萬一起火後要迅速在初期滅火。

以下有兩個大前提，請各位銘記於心：

「人生路上，幾乎所有事都不會照自己期望的那樣發生。」

「別人不會符合我的期待。」

這是最有效的預防措施，這兩個提醒可以讓你遇事不再升起不必要的憤怒。

「家人、朋友、情人、同事或下屬，應該要了解我的想法才對。」

「我竭盡全力了，理應獲得相應的回報。」

不要對他人抱持諸如此類的自私期待。

因為當你的期待落空，心中便會產生「為什麼事情都不如我意！」的失望之情，然後就會轉為憤怒。

我絕不是在建議大家採取負面思考，只是我發現近年愈來愈多人過度追求理想化，在生活中只看世界的光明面。

但人生可沒那麼容易。

我的意思是，要避免陷入那種過於樂觀的思考模式，不管遇到任何事，都只用自己想要的方式去解讀。

儘管如此，我們畢竟是人類，生活難免還是會遇到火冒三丈的瞬間。當怒火湧上心頭，最重要的是趁火勢還小時，趕快撲滅它。

一場火災如果缺乏氧氣或乾燥的易燃物，火勢就不會蔓延。不需要多久，火就會滅了。憤怒也是一樣，即使一瞬間轟地起火燃燒，只要不持續投入「燃料」，就不會繼續燒下去。

所以，我們要幫自己打造那樣的環境。

如果對象是物品，就遠離它。

如果對象是人，就離開現場。

這是最好的方法。

圖／ingimage提供
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●透過「單純的勞動」讓心與身體分開

除了深呼吸以外，活動身體也很有效果，我特別推薦「打掃」。

就算離開了惹怒自己的對象，要是一個人窩在房間發呆，很容易就會浮現「等一下，怎麼想都不是我的問題啊！」之類的念頭，又不由自主地開始添加燃料，對吧？

但對方此刻又不在眼前，這完全就是自己在心裡上演小劇場。

為避免落入這種情況，可以嘗試把注意力轉移到清掃家裡地板或書桌角落的灰塵，或徹底將衣櫃的衣物好好收納整理一番，將精神放在打掃跟整理，輕快地活動一下身體。

這樣一來，心和身體就會分離開來，沒有多餘思緒去想煩心事，心情便能逐漸平穩緩和。

而且房間也變整潔了，可謂是一石二鳥。

如果你正在工作，建議做些不太需要動腦的例行公事。

還有，水也能幫助內心冷靜下來。

用手去觸碰流動的水，或者泡在暖和的熱水裡，也不失為轉換心情的好方法。

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【本文摘自：《你的心有一道牆》、作者：大愚元勝  譯者： 徐欣怡、出版社：大牌出版提供】

書名：《你的心有一道牆》、作者：大愚元勝 譯者： 徐欣怡、出版社：大牌出版提供
書名：《你的心有一道牆》、作者：大愚元勝 譯者： 徐欣怡、出版社：大牌出版提供

人生 憤怒 火災

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