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新北抽驗寶寶屁屁膏 「施巴」涉宣稱療效恐挨罰

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市消保官近日抽驗市售5款屁屁膏，檢測結果均符合法規標準，未檢出塑化劑、甲醛等有害物質，惟全數產品皆被發現外包裝標示字體過小，恐違反化粧品衛生安全管理法。記者李定宇／攝影
新北市消保官近日抽驗市售5款屁屁膏，檢測結果均符合法規標準，未檢出塑化劑、甲醛等有害物質，惟全數產品皆被發現外包裝標示字體過小，恐違反化粧品衛生安全管理法。記者李定宇／攝影

寶寶肌膚嬌嫩，長時間穿尿布導致肌膚發紅情形頻傳，不少家長依賴護膚膏（屁屁膏）舒緩不適。新北市消保官近日抽驗市售5款屁屁膏，檢測結果均符合法規標準，未檢出塑化劑、甲醛等有害物質，惟全數產品皆被發現外包裝標示字體過小，恐違反化妝品衛生安全管理法。其中施巴嬰兒護疹修護膏更涉以護疹等語詞宣稱療效，最高面臨最高500萬元罰鍰。

消保官指出，施巴嬰兒護疹修護膏外包裝標示護疹字樣，可能被解讀具醫療效果，違反不得虛偽誇大或宣稱療效的規定，依化妝品衛生安全管理法最重可處500萬元罰鍰。其他如舒特膚Baby舒緩護膚膏則標示遠離紅屁屁、有效降低尿布區悶癢不適也涉違法。消保官已將相關說明與資料送交業者所在地衛生主管機關查辦。

此次抽驗的五款產品分別為慕之恬廊衛蓓欣VBC全效護膚膏、施巴嬰兒護疹修護膏、舒特膚Baby舒緩護膚膏、貝朵親膚屁屁膏及寶寶益菌屁屁膏，全數產品的成分標示字體均小於1.2毫米，不符現行規定。雖然業者皆承諾限期改善，如慕之恬廊預計5月底、貝朵與寶寶益菌則分別於10月及6月前完成，但仍可能因違規被開罰1萬至100萬元。

除標示字體問題外，舒特膚、貝朵、寶寶益菌3款產品登錄內容與實際外包裝全成分標示不符。依化妝品法第4條及第7條規定，產品登錄與包裝資訊不符將被視為違規。消保官已完成意見聽證程序，將業者說明彙整移送各地衛生主管機關後續查處，依法得按次處罰，藉此要求業者落實資訊透明。

消保官提醒，新手爸媽選購寶寶護膚膏時，應注意產品有效日期、外包裝完整性，開封後妥善保存避免變質，並詳細閱讀使用說明。最重要的仍是勤換尿布、便後徹底清潔及選擇透氣尿布材質，以避免紅屁屁情形惡化。消費者亦可至衛福部化妝品產品登錄平台查詢產品資訊，保障自身權益。

新北市消保官近日抽驗市售5款屁屁膏，檢測結果均符合法規標準，未檢出塑化劑、甲醛等有害物質，惟全數產品皆被發現外包裝標示字體過小，恐違反化粧品衛生安全管理法。。記者李定宇／攝影
新北市消保官近日抽驗市售5款屁屁膏，檢測結果均符合法規標準，未檢出塑化劑、甲醛等有害物質，惟全數產品皆被發現外包裝標示字體過小，恐違反化粧品衛生安全管理法。。記者李定宇／攝影

消保官

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