台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

台灣虎航今天一架TTW654濟州島航班因當地天候不穩定 ，經嘗試降落但天氣條件超限而無法降落，後續組員依照程序返航，現該航班預計將延後至明天執行。

有機上旅客表示，該班機飛了4小時又回到台灣，應該有重飛2次，當地看起來風很大，左右滿晃的，像是在坐船，機長有廣播說天氣無法降落要返航。雖然行程受到影響，但旅客直呼，「安全就好，真的滿恐怖的，很晃」。