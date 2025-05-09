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台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

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台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航班機示意圖，與新聞無關。本報資料照片
台灣虎航班機示意圖，與新聞無關。本報資料照片

台灣虎航今天一架TTW654濟州島航班因當地天候不穩定 ，經嘗試降落但天氣條件超限而無法降落，後續組員依照程序返航，現該航班預計將延後至明天執行。

有機上旅客表示，該班機飛了4小時又回到台灣，應該有重飛2次，當地看起來風很大，左右滿晃的，像是在坐船，機長有廣播說天氣無法降落要返航。雖然行程受到影響，但旅客直呼，「安全就好，真的滿恐怖的，很晃」。

航班

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