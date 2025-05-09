喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

國民黨本會期力推還假於民，經立院今朝野協商結果，議程僅排紀念日及節日實施條例草案。國民黨立委、內政委員會召委牛煦庭表示，勞工假日被拖欠8年，刻不容緩，縱使行政機關會增些微行政成本，在野黨仍集體共識同意，施行日應要於三讀通過後，總統府公布立即實施。

根據國民黨內部整合，「4+1版本」分別為9月28日孔子誕辰紀念日（教師節）、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。若三讀通過後，教師節將會是第一個放假日。

牛煦庭表示，這次還假於民法案，是國民黨團在年初定調的優先民生法案，既然答應要還給勞工國定假日，「我們必須說到做到」，國定假日法制化是勞動團體在街頭爭取力8年的重大勞工議題，這些年來台灣經濟仰賴勞工的血汗犧牲來成長，但政府也虧欠勞工應有的休息時間，過去幾年政府聲稱經濟最好，卻從不增加假日、減少工時。

牛煦庭指出，本次修法增加的國定假日，不只可以給予勞工更多的休息時間，降低工時、減緩血汗，有更多的時間能夠陪伴家人，想要有更多收入的勞工也能因此獲得雙倍工資，「對勞工而言，只贏不輸。」

牛煦庭也說，國定假日的增加，並不是單純只對勞工有利，勞工於國定假日的消費也能刺激內需，增加經濟循環，對服務業、國內旅宿業都能雨露均霑，因此國定假日的增加，不是獨利勞工，而是勞資雙贏。

牛煦庭表示，紀念日及節日實施條例三讀，不只是履行國民黨對勞工的承諾，也是國民黨展現，當民進黨傾全國全黨之力在做政治鬥爭、撕裂社會、詐欺治國，仍無所畏懼，堅持推動民生議題，堅持做對的事情，為人民的福利而努力，為公平的實現而戰鬥，未來也將持續戰鬥，絕對不會向政治惡鬥低頭。