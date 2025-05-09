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日平價服飾賣場慘遭2歲女童「便便」攻擊？網炸鍋喊告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
有網友在社群平台發表一段小女孩躲在日系服裝品牌展示櫃裡「疑似在大便」的影片，引發網路大量討論，並痛批為流量做出不良示範。圖／翻攝自Thread
有網友在社群平台發表一段小女孩躲在日系服裝品牌展示櫃裡「疑似在大便」的影片，引發網路大量討論，並痛批為流量做出不良示範。圖／翻攝自Thread

有網友在社群平台發表了一段影片，影片中一名小女孩躲在日系服裝品牌的展示櫃裡「疑似在大便」，影片中拍攝者還笑問「有大出來嗎？」，引發全網討論及憤怒，痛批為了流量做出不良示範。

該網友發出影片貼文，全文表示，「首先 在這裡必須先跟uniqlo以及uniqlo客戶們 至少最深的歉意老娘因長期服用便秘處方籤已經兩年多近期效果有些失靈 已安排回診加強藥效意外被老爸老媽發現貴店的氣氛與磁場 異常適合無痛排便幾週測試下來 屢試不爽再次由衷的表達深深的歉意若貴公司近期接到客戶投訴 衣服上有淡淡的公主屎味請與我聯絡 我們將會負責到底非常感謝您提供了這樣完美的場地讓長期飽受困擾的小菊花 得到救贖也非常感謝 蘆洲長榮店員工的包容與理解」

貼文12小時前貼出後，目前已累積超過1.8萬轉貼，網友紛紛留言「已經去信uniqlo客服了，希望等等叫醒你的是法院傳票」、「而且小孩的屎都超臭，我覺得衣服上的氣味根本弄不掉，應該得報廢了」，另外也有網友表示「真的不知道該說什麼，雖然店家很無辜，但我自己絕對不會想踏進那間店🤢店家應該對那位家長提告損害商譽」。

不過也有人表示，小朋友都有包尿布，認為可能只是開玩笑。

目前有大量網路使用者在留言處標註uniqlo台灣官方帳號，至截稿為止，品牌方尚未有官方回應。

有網友在社群平台發表一段小女孩躲在日系服裝品牌展示櫃裡「疑似在大便」的影片，引發網路大量討論，並痛批為流量做出不良示範。圖／翻攝自Thread
有網友在社群平台發表一段小女孩躲在日系服裝品牌展示櫃裡「疑似在大便」的影片，引發網路大量討論，並痛批為流量做出不良示範。圖／翻攝自Thread

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