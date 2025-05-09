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入夜變天！周末鋒面影響全台由北往南大雷雨 母親節恐劇烈天氣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周末鋒面影響期間，從北往南各地都會受到影響，會有明顯降雨，甚至注意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象出現。本報資料照片
周末鋒面影響期間，從北往南各地都會受到影響，會有明顯降雨，甚至注意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象出現。本報資料照片

今天白天留意高溫，台灣附近雲量現在相對比較少，不過，中央氣象署預報員官欣平表示，鋒面會逐漸接近台灣，今晚就會抵達台灣海峽，明天、周日鋒面通過台灣本島，預期會出現強降雨。

官欣平表示，會有一波顯著的鋒面系統，從華南地區逐漸移向台灣地區。今天是天氣變化比較大的一天，鋒面系統主要影響會落在今晚開始，鋒面影響期間，從北往南各地都會受到影響，會有明顯降雨，甚至注意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象出現。

下周一鋒面移動到南邊的海域，台灣南部和東南部水氣仍相對偏多。官欣平表示，周末會是最主要鋒面影響期間。下周二天氣是未來一周相對比較好的、穩定一點點的。之後華南一帶又會有鋒面系統出現，下周四之後很可能又要留意另外一道鋒面慢慢移進台灣地區。

今天注意白天高溫的表現，官欣平表示，目前各地溫度已來到29至32度，到近中午可能還會更高。南部近山區今天還是要留意高溫炎熱的情況，甚至東南部地區有焚風發生機率。不過，到了下午，由於環境水氣增多，大氣狀況不穩定，局部地區可能有顯著的午後雷陣雨，特別是中南部山區和北部山區。

官欣平表示，今晚開始降雨從西半部沿海逐漸往南移，「會有熱區的移動，從北邊到南邊，到東南邊」，山區也是比較多，這就是鋒面在移動的狀況。所以今晚開始從台灣海峽過來的鋒面就會逐漸影響台灣，造成接下來兩天比較顯著的降雨情形。

未來降雨趨勢，官欣平表示，周末整個台灣都在鋒面影響範圍，明後天各地都有降雨機率，包括南台灣；今晚開始中部以北慢慢有雨量起來，南部偏明天下半天到周日期間，隨著鋒面通過、往南邊移動，降雨也會移動。周六各地都可能有大雨的機率，甚至會有局部地區出現豪雨等級降雨，山區會特別明顯。

周日是母親節，官欣平表示，隨著鋒面逐漸往南，熱區慢慢移動到中南部、花東，特別是南部地區。北部降雨會比周六稍微緩和，其實雨還是持續在下，甚至金門、澎湖、馬祖都會有雷雨現象出現。今晚開始到周末各地都要留意短延時強降雨等劇烈天氣現象，出門攜帶雨具備用。

官欣平表示，下周一最主要降雨區在台東、恆春半島、南台灣，最主要原因是鋒面落在比較南邊海域，整體水氣比較多。中部以北到宜蘭相對之下比較乾一點，但是水氣偏多，留意中部山區和花蓮局部地區還是可能出現局部短暫陣雨現象。下周二降雨再度緩和，各地恢復多雲到晴天氣，溫度提升，午後有些區域有零星短暫降雨現象。

下周三、下周四目前預報仍是台東局部降雨，其他地區多雲到晴、午後降雨會主；不過，官欣平表示，後續可能有另外一道鋒面生成，移動到台灣地區，要持續觀察。

溫度趨勢，官欣平表示，今天白天各地高溫可以來到30至34度，非常炎熱。明天、周日鋒面影響之後溫度下降，且滿明顯的降幅，高溫表現還是來到24度以上，但跟今天白天相比溫度顯著下降，包含中南部地區，尤其降雨時溫度下降特別明顯，特別是北部和東北部地區。下周一至下周三溫度開始有回升趨勢。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 高溫

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