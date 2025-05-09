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公路局跨機關合作防堵偽造號牌 防制下降近7成

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
公路局跨機關合作防堵偽造號牌，防制下降近7成。圖／公路局提供
公路局跨機關合作防堵偽造號牌，防制下降近7成。圖／公路局提供

為打擊偽造號牌不法行為，交通部公路局與相關單位建立跨機關合作機制，從法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面全面防堵，經統計，經執行跨機關精進作為，舉發件數逐月下降，至今年4月83件已下降達68%，顯示精進作為已具相當成效。

公路局表示，防堵偽造號牌的各項精進作為包含加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造號牌不敢賣、買不到及不敢用。

公路局表示，經定期召集會議追蹤各機關執行成效，在網路通報下架販售偽造號牌資訊共計741件、境外輸入偽造號牌則已查獲3件；另使用偽造號牌案件高峰為113年8月計263件，經執行跨機關精進作為，舉發件數逐月下降，至114年4月（83件）已下降達68%，顯示精進作為已具相當成效。

研議修法方面，交通部已研擬修正道路交通管理處罰條例第12條，提高使用偽造、變造或矇領號牌之罰鍰，增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛之汽車駕駛人等規定；法務部擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名之刑度，以符罪責相當原則、比例原則，前述修正案皆刻正辦理法制作業中。

經濟部國際貿易署亦於去年12月27日公告，新增不得輸入車號貨品號列及其規定自今年1月1日起生效，公路局、財政部關務署及內政部警政署並已通令請各海關、監理及警察機關配合通報、確認及偵辦事宜，以共同阻絕境外偽造號牌輸入。

至於網路平台偽造號牌資訊部分，透過數位發展部協助，與網購、社群平臺業者建立通報下架窗口，透過網路巡查機器人，通報下架相關偽造號牌資訊，並移請警察機關溯源查緝。公路監理機關透過不得上路車輛資訊、及異常通行資料，建立疑似偽造號牌灰名單資料庫，供警察機關納入AI巡防系統，強化執法人員查緝量能，並同步請停管機關協助於執行收費業務時通報。

公路局重申，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證，無論進口、製造、販售、使用偽造號牌皆已屬違法。公路局及各機關將持續辦理各項精進作為，呼籲民眾切勿以身試法。

交通部 網路 警察

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