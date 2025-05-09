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影／勞團立院集結 高呼恢復被砍的7天假莫再等
尊嚴勞動修法聯盟與台灣工人鬥陣總工會上午前往立法院舉辦「呼籲增加國定假日 法案儘速通過！」記者會，呼籲增加國定假日，今天立法院會排審的法案儘速通過；並一同高呼「增加國定假日、法案速通過、別讓勞工再等待」口號。
尊嚴勞動修法聯盟成員葉瑾瑜表示，自2015年起勞工運動反對刪除七天假，到2016年民進黨全面執政8年後，至今工會團體至今仍沒有停下腳步，今天立法院長院會終於排審「紀念日及節日實施條例」即將進入立法院 二、三讀程序。葉瑾瑜呼籲，朝野儘速通過增加國定假日的法案，這是全國勞工長期以來的訴求，也是多數民意之所在，切勿再繼續拖延，否則將升高抗爭行動層級。
葉瑾瑜表示，台灣工時太長的問題，政府一直沒法解決，就應該透過法案的方式，讓勞工真的可以增加休息的時間，所以今天的法案一定要通過。
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