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影／勞團立院集結 高呼恢復被砍的7天假莫再等

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
尊嚴勞動修法聯盟與台灣工人鬥陣總工會上午前往立法院舉辦記者會，呼籲增加國定假日。高呼「增加國定假日、法案速通過、別讓勞工再等待」。記者黃義書／攝影
尊嚴勞動修法聯盟與台灣工人鬥陣總工會上午前往立法院舉辦記者會，呼籲增加國定假日。高呼「增加國定假日、法案速通過、別讓勞工再等待」。記者黃義書／攝影

尊嚴勞動修法聯盟與台灣工人鬥陣總工會上午前往立法院舉辦「呼籲增加國定假日 法案儘速通過！」記者會，呼籲增加國定假日，今天立法院會排審的法案儘速通過；並一同高呼「增加國定假日、法案速通過、別讓勞工再等待」口號。

尊嚴勞動修法聯盟成員葉瑾瑜表示，自2015年起勞工運動反對刪除七天假，到2016年民進黨全面執政8年後，至今工會團體至今仍沒有停下腳步，今天立法院長院會終於排審「紀念日及節日實施條例」即將進入立法院 二、三讀程序。葉瑾瑜呼籲，朝野儘速通過增加國定假日的法案，這是全國勞工長期以來的訴求，也是多數民意之所在，切勿再繼續拖延，否則將升高抗爭行動層級。

葉瑾瑜表示，台灣工時太長的問題，政府一直沒法解決，就應該透過法案的方式，讓勞工真的可以增加休息的時間，所以今天的法案一定要通過。

尊嚴勞動修法聯盟成員葉瑾瑜（前）表示，台灣工時太長的問題，政府一直沒法解決，就應該透過法案的方式，讓勞工真的可以增加休息的時間，所以今天的法案一定要通過。記者黃義書／攝影
尊嚴勞動修法聯盟成員葉瑾瑜（前）表示，台灣工時太長的問題，政府一直沒法解決，就應該透過法案的方式，讓勞工真的可以增加休息的時間，所以今天的法案一定要通過。記者黃義書／攝影

修法 國定假日 立法院

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