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頭痛別只是「忍一忍就好」 3症狀中2個中鏢快就醫

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
國內約200萬人深受偏頭痛所苦、以女性為大宗，甚至有些人每月頭痛天數高達25天。圖非新聞當事人，本報資料照片
國內約200萬人深受偏頭痛所苦、以女性為大宗，甚至有些人每月頭痛天數高達25天。圖非新聞當事人，本報資料照片

頭痛別只是「忍一忍就好」。據統計，國內約200萬人深受偏頭痛所苦、以女性為大宗，甚至有些人每月頭痛天數高達25天。醫師提醒，達中重度疼痛且已影響工作或生活、伴隨噁心或嘔吐症狀、感到畏光及怕吵，以上3個症狀中符合2個，就很有可能是偏頭痛，建議就醫進一步確認。

一名35歲護理師長期處在高壓環境中，大學開始便受偏頭痛困擾，進入臨床工作後因輪三班作息不規律，加上需照顧2名孩子，頭痛頻率驟增至每月25天，常因此請假、甚至無法參加小孩學校活動，嚴重影響到社交、生活及職場上的表現；另一名40多歲家庭主婦，長期仰賴止痛藥來應付偏頭痛，直到頭痛頻率高達每月20天以上才就醫，經過預防性治療後，頭痛天數才得以減半，大幅改善生活品質。

奇美醫院神經內科主治醫師呂冠嫻表示，台灣頭痛學會統計，偏頭痛的盛行率為9.1%，國內約有200萬人深受偏頭痛所苦，其中以女性為大宗，女性的盛行率高達14.4%，是男性的3倍，其中30至49歲育齡婦女，更是平均每4人就有1人飽受其苦，多半與女性荷爾蒙變動、經期周期密切相關。

呂冠嫻說，偏頭痛的發生和壓力大、失眠、抽菸、飲食有關，但女性患者較男性多的原因，是大腦神經敏感度會受到女性荷爾蒙的波動影響，在月經前後誘發偏頭痛的發作；到更年期後，發生偏頭痛的次數則會下降。

台灣頭痛學會理事長楊鈞百表示，偏頭痛是一種「疾病」，大多數的偏頭痛是單側搏動性，少部分會出現雙側頭痛，若頭痛達到中重度疼痛且已影響工作或生活、伴隨噁心或嘔吐症狀、感到畏光及怕吵，以上3個症狀中符合2個，就很有可能是偏頭痛，建議就醫進一步確認。

楊鈞百表示，慢性偏頭痛的定義為每月至少15天頭痛，其中8天以上符合偏頭痛特徵，且持續超過3個月。申請健保針劑型治療時，「頭痛日記」是關鍵佐證資料，記錄每次發作的時間、頻率、症狀與用藥情況，有助醫師評估與治療。 

楊鈞百說，頭痛持續3個月、每個月發作15天以上，其中8天以上符合偏頭痛的診斷準則，並且在未經服用止痛藥下，頭痛時間大於4小時，則可能為慢性偏頭痛；據統計，有高達2%的人有慢性偏頭痛，嚴重失能且影響生活，但多數病人並未求醫。

偏頭痛治療可分為「急性止痛治療」（治標）及「預防性治療」（治本）。楊鈞百說，偏頭痛發生時，多數人會先服用止痛藥緩解疼痛，但止痛藥只能做為急性治療，無法減少頭痛發作的頻率，每周使用止痛藥嚴格限制在2天以下，就不會產生依賴性，如果一個月服用止痛藥超過10天，反而會引起「藥物過度使用性頭痛」，導致頭痛惡性循環。

「預防性治療才是關鍵」呂冠嫻提醒，當每個月發作頻率超過4天，也就是每周頭痛超過1次，或頭痛明顯影響生活及日常活動、急性治療藥物療效不佳時，建議使用預防性藥物減少頭痛發作。

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