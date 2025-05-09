21大醫事團體籲台灣重回WHA 世衛行動團下周抵日內瓦

世界衛生大會即將在5月19日登場，但我國今年已經連續第9年沒有受邀參加。21大醫事團體今天齊聲呼籲世界衛生組織正視台灣對全球健康的貢獻，並以觀察員身份參加今年世界衛生大會。衛福部長邱泰源下周末將率團赴日內瓦，與至少40國實質交流互動。

第78屆世界衛生大會即將舉行，我國連續8年未獲邀請函，若今年持續未受邀就是我國連續9年缺席。醫師公會全聯合會理事長周慶明說，代表全球數百萬醫師的世界醫師會日前再度發函給世衛組織秘書長譚德賽，重申台灣參與世界衛生大會的必要性。

周慶明說，現在全球面臨氣候變遷、新興傳染病、高齡化、慢性病等健康挑戰，應該要各國合作、資訊透明才可以因應；我國在健康照護表現優異，健保覆蓋率極高，在「全民均健」一直表現優異，但卻排除在全球公衛體系外，違背世界衛生組織「健康為基本人權」的價值。

衛福部國際合作組主任施金水表示，下周末由衛福部長邱泰源帶隊的世界衛生大會行動團抵達日內瓦，預計會持續與其他國際組織互動，至少會與40國以上互動。

另外，美國總統川普宣布美國退出世界衛生組織，預計在明年1月22日退出。施金水說，美國離開世界衛生組織確實對財務、人力會造成重大影響，但世衛組織有百餘會員，仍會持續運作討論；本次會議中重點是已經協商多年的「大流行病協定」，我國也會積極關注。

立委王正旭表示，台灣雖非世界衛生組織會員國，也不能以觀察員身份參與談判機制會議，但堅定認同防堵疫病擴散，也維護人類健康的普世價值。

21大醫事團體分別為：中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國物理治療師公會全國聯合會、中華民國職能治療師公會全國聯合會、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、中華民國呼吸治療師公會全國聯合會、中華民國語言治療師公會全國聯合會、中華民國物理治療生公會全國聯合會、中華民國聽力師公會全國聯合會、中華民國牙體技術師公會全國聯合會、中華民國驗光師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會