等了8年！ 勞團下通牒 促今三讀通過增訂國定假日

立法院院會今預計排審「紀念日及節日實施條例」，台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟來到立法院前高喊口號「增加國定假日！法案盡速通過！別讓勞工再等待！」並宣告若今天無法順利三讀通過，至賴清德總統執政周年還在延宕，將選定520、523、527三天集結立法院。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家說，爭取增加國定假日是勞團長年的訴求，立法院第10屆就曾有一波增加國定假日的討論，時任立委的勞動部長洪申翰都曾提案支持，但最後無法走到立法階段。2024總統和立委選舉前，工鬥團體也曾發起全台行腳，要求總統候選人回應重大勞工政策，當時兩名總統候選人民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜分別承諾增加國假。

他說，第11屆立院會期至今，歷經內政委員會曾召開公聽會、總工會成員於勞動部前絕食100小時、號召500名工會成員集結立法院呼籲加速增加國定假日法案的排案審查，三黨黨團都派員出席，終於在3月17日進入內政委員會審查程序。

桃園市產總常務理事葉斯勝說，自2015年勞工反對刪除7天國定假日以來，歷經逾3000天，累積損失假期逾4億4800萬人日，始終未見政府實質回應。2024年底以來，為推動法案進程，工會已經不是第一次站在這裡抗議、舉辦公聽會、甚至絕食百小時，但直至今日，過去那些曾經提案支持增加國假的立委就像換了腦袋，不僅行政院遲遲未提出政院版本，內政部長劉世芳更在立院發表「放假無人指揮交通、維持治安」等言論，去年提案的委員也紛紛撤案，讓人非常不能理解，究竟是什麼壓力，讓這些人說變就變？

尊嚴勞動修法聯盟成員葉瑾瑜說，增加國定假日立法的訴求，已經是超過8年推動的議題，並不是今天突然開始討論，倘若即將連續執政10年的民進黨，還要指控這是倉促立法，要再次提醒，當初推動一例一休、刪除7天假，執政黨在短短2年間連續修惡兩次勞基法，請問到底誰才是倉促修法？是忘記了？還是害怕想起來？

葉瑾瑜表示，今天是來下最後通牒，倘若今天「紀念日及節日實施條例」仍無法順利三讀通過，甚至到賴清德總統執政滿周年，增加國定假日的法案仍因各種原因延宕，台灣工人鬥陣總工會及尊嚴勞動修法聯盟將於520、523、527立法院院會期日，號召集結立法院。