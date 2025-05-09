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陳菁徽護理師節前 捐3萬6千個口罩護白衣天使

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽國會辦公室今舉辦「守護白衣天使、我們在行動！N95醫療口罩捐贈」記者會，牽線民間廠商明紘材料，向退輔會全台所屬各榮民醫院共計5間，及榮民之家共計16間，還有國立陽明交通大學附設醫院等機關，捐贈出共計3萬6000個3M原廠的N95等級口罩。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委陳菁徽國會辦公室今舉辦「守護白衣天使、我們在行動！N95醫療口罩捐贈」記者會，牽線民間廠商明紘材料，向退輔會全台所屬各榮民醫院共計5間，及榮民之家共計16間，還有國立陽明交通大學附設醫院等機關，捐贈出共計3萬6000個3M原廠的N95等級口罩。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委陳菁徽國會辦公室今舉辦「守護白衣天使、我們在行動！N95醫療口罩捐贈」記者會，牽線民間廠商明紘材料，向退輔會全台所屬各榮民醫院共計5間，及榮民之家共計16間，還有國立陽明交通大學附設醫院等機關，捐贈出共計3萬6000個3M原廠的N95等級口罩。

陳菁徽表示，512國際護理師節在即，自己非常心疼此刻在第一線醫護人員的執業環境，以及他們肩負的莫大防疫重擔。尤其，目前新冠疫情趨惡，上周就診人次暴增近8成、4例死亡，且在新增33例重症案例當中年紀最小僅4歲。再加上後疫情時代的，整個社會面對到的是流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等呼吸道疾病，仍持續造成重症或死亡，讓醫事跟照護量能持續高乘載。

陳菁徽分享，很感謝熱心民間廠商捐贈N95口罩，經過自己牽線接洽後，確定會讓全台北、中、南及花東等多處榮總醫院、榮民之家的安養和養護單位，還有陽明交大附設醫院等醫護人力與感染控制業務的硬體上，都獲得即時的奧援。她呼籲，在國際護理師節前夕，請大家一起來迴響對醫護人員的支持，並提醒全民防疫不可鬆懈。

出席人員包括陳菁徽、國軍退除役官兵輔導委員會就醫保健處長劉峻正、國立陽明交通大學附設醫院社會服務室主任李素滿、明紘材料股分有限公司經理楊逸軒、3M（美商明尼蘇達礦業製造公司)經理喬懷禹。

共計3萬6000個3M原廠N95口罩捐贈分配情況如，國立陽明交通大學附設醫院6000個、榮民醫院蘇澳分院1000個、榮民醫院員山分院1000個、榮民醫院桃園分院5000個、榮民醫院嘉義分院2000個、榮民醫院灣橋分院1000個、板橋榮民之家800個、台北榮民之家1030個、八德榮民之家250個、桃園榮民之家330個、新竹榮民之家4500個、中彰榮民之家270個、雲林榮民之家1000個、佳里榮民之家1000個、白河榮民之家1800個、台南榮民之家2000個、高雄榮民之家500個、岡山榮民之家1000個、屏東榮民之家2420個、花蓮榮民之家600個、馬蘭榮民之家2100個。

口罩 榮民 陳菁徽

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