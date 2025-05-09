1歲童哮吼住院10小時離世…兒醫嘆「命不該絕」 2大觀察要點籲家長自救

小兒科醫師黃世綱近日在臉書分享一名一歲多的孩童因哮吼深夜住院，隔天清晨卻離世的不幸消息。他感嘆該名已逝的孩子「命不該絕」，提醒家長需注意嬰幼兒呼吸的兩大觀察重點，盼能藉由急救知識，讓更多家長能及早發現、及早處理。

黃世綱以「孩子喘到不行的紅旗徵兆」為標題，在臉書曝光一起令人心痛的消息。表示一名年僅一歲多的孩童，因為呼吸急促，急診醫師診斷為哮吼後，在當晚十點住院；未料隔日上午八點時，孩子已無呼吸心跳，他感嘆該名孩童「命不該絕」。

黃世綱以過去整理的一段影片，教導父母如何辨識孩子的呼吸危險徵兆。該影片中，明顯可見孩子「鼻翼怒張」，伴隨著「肋骨下方隨呼吸凹陷」情形。

他呼籲從以下兩點觀察嬰幼兒呼吸：

一、看鼻子：鼻翼是否會張開？也就是鼻孔變大又恢復，持續且規律的一張一張，持續15分鐘以上？

二、瞧胸口：胸口起伏是否很劇烈？胸骨上方和下方，以及肋骨下方是否隨著呼吸產生凹陷？

黃醫師認為，雖然大多數人感覺不出來，但圈內人很清楚，目前的醫療環境和安全性，已經不能跟以前相比；醫療崩壞是事實，在兒科醫師越來越少的現在，做父母的必須學會「自救知識」。

黃世綱說，若孩子在家或醫院裡出現呼吸狀況窘迫情形，務必要再三確認接下來的處置，若是值班醫師也必須對主治醫師「死纏爛打」，可直接通知主治醫師，不要讓主治醫師連收拾善後的機會都沒有。他認為，呼吸喘從來都不是小事，如果這些狀況一旦沒有改善，下一步就得送加護病房了。