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影／媽媽角色多 桃衛生局：學說「不」讓心喘口氣

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園衛生局提供媽媽們心靈健康小技巧。圖／衛生局提供
桃園衛生局提供媽媽們心靈健康小技巧。圖／衛生局提供

母親節即將到來，桃園市政府衛生局提醒，媽媽不只是媽媽，也是女兒、太太、員工和自己，長期在家庭、職場間奔波，經常壓力滿載卻容易忽略了自己的需要，因此母親節前，呼籲大家正視女性多重角色帶來的心理負荷，並鼓勵媽媽們好好愛自己，照顧好內在的情緒與需求。

衛生局指出，現代女性往往在家庭與職場間「兩頭燒」，一邊承擔育兒、照顧長輩等責任，一邊在職場上努力打拚，角色轉換頻繁且緊湊。若長期忽視情緒管理與自我關照，容易引發焦慮、憂鬱或身心症狀，因此建議媽媽們在日常生活中，能每天為自己保留一些「自我時間」，無論是泡杯茶、閱讀或散步，讓自己有片刻與內在對話的機會。

衛生局同時表示，媽媽們也要學會說「不」，適度劃清界線，面對過多期待與責任時勇敢拒絕，是對自己負責的表現。情緒累積時，建議透過與信任的親友談心，或以寫日記、創作、運動等方式釋放壓力；若感覺壓力難以負荷，也不要猶豫尋求專業心理師的協助，這不僅不是軟弱，反而是一種成熟與勇敢。

除了呼籲自我照顧的重要性，衛生局提醒桃園市提供市民每人每年4次免費心理諮詢，協助大家適時釋放壓力，保持心理健康。而15至45歲的青壯族群，也能透過衛福部的「青壯世代心理健康支持方案」，另享有3次免費諮商服務。無論是年輕人、中年父母，還是長輩，都能找到適合自己的心理支持資源。

衛生局心理健康科強調，媽媽是家中重要的照顧者，心理健康跟身體健康一樣重要，不需要等到「受不了」才求助，照顧家人的同時適時安排喘息時間，才能讓家庭走的更長遠。家中若有長照服務需求，可以撥打1966長照專線，長照服務不僅照顧失能者，也關心照顧者的身心健康。

想了解更多資訊，歡迎洽詢或至桃園市社區心理衛生中心網站，讓今年母親節由衛生局陪媽媽們一起好好愛自己。

母親節 衛生局

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