文青週末這樣玩！Top8「全台文創景點」展覽市集打卡點通通有



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「全台文創景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大全台文創景點。

從北到南，不少老廠房搖身一變，成為風格選品聚落與藝文活動據點，吸引民眾打卡拍照、逛展覽、逛市集，每逢週末總是吸引眾多人潮，尤其各地熱門展覽接連登場，讓文創園區成為許多人假日放鬆、找靈感的好去處。究竟有哪些景點最受網友關注？快來看看你常去的地方有沒有上榜吧！

「華山、松山」文創園區潮流展覽不間斷 「駁二」港邊藝文氛圍感滿滿

▲ 網友熱議TOP8全台文創景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察過去一年網路針對全台文創景點的討論，以「華山1914文化創意產業園區」最受關注。園區坐落於台北市中心，地理位置優越，是許多民眾週末朝聖的熱門據點。除了藝文展覽輪番上陣，園區內也常設風格市集、美食攤位與街頭藝人表演，營造出熱鬧又富有創意的氛圍。

有網友提到「華山文創園區是個融合藝術、文化和創意的好地方」，無論是藝術展還是手作市集，每次來都有新發現；也有人推薦平日來訪「可體驗到一股悠閒的文青氣息」，散步拍照、喝咖啡都很愜意，「不會人擠人」。還有網友分享「各種展覽目不暇給，只恨時間不夠多，無法逛的透徹」，展館多、環境寬敞，加上大片草地讓人可以坐下來聊天、放鬆心情，也讓華山成為不少人假日聚會與獨處的首選地點。

同樣位於台北市的「松山文創園區」也備受網友討論，由舊菸廠改建而成的園區，保留歷史建築風貌，融合選物店鋪、特色展覽與設計品牌進駐，成為不少人尋找靈感、感受美學生活的據點。

有網友認為這裡「地點方便，鄰近大巨蛋站」，無論是週末散步還是安排展覽行程，都能輕鬆抵達。不少人喜歡園區不定期舉辦展覽和文創市集，「每週都有不同的展覽活動」，即使常來也「一點都不會膩」。園區內的日式建築、生態池與巴洛克花園也獲得好評，「能夠在台北鬧區中，一秒進入安靜知性的好所在」。

另外也有民眾分享，每次來總會去池畔散步、看看「大白鴨搖擺走路」，再逛風格小店挖掘創意好物，「好多角落彷彿穿越時空回到國小時候」，讓松菸成為假日療癒心靈與激發創意的雙重天地。

南台灣代表性的「駁二藝術特區」同樣受到熱烈討論，駁二近年來以倉庫改建空間結合裝置藝術、市集活動與文創品牌進駐，成功打造出富有個性的藝文聚落。園區緊鄰高雄港，場域寬敞、視野開闊，不少人直呼「駁二特區真的太好照相了」、「天氣好所以天空好藍，可以很悠閒地逛晃」。也有網友分享，「第一次來駁二是為了練習拍照」，倉庫建築、豐富的壁畫塗鴉，加上滿滿的文創氛圍，「按下快門就是一張充滿故事的照片」。

即使是多次造訪，也常能「遇上不同主題的展覽或市集」、「讓人靈感滿滿」。許多民眾推薦假日來訪，「搭輕軌順遊港邊風景」、「閒逛散步超有fu」、「是高雄文青最愛逛的地方」，無論是家庭出遊還是情侶約會，都能在這裡度過悠閒又充實的一天。

除了熱門的華山、松菸與駁二，像是由老糖廠改建的「十鼓文創園區」、主打復古小店與街頭風格的「藍晒圖文創園區」，也吸引不少文青旅人朝聖。而花蓮、中興與中原文創園區則融入在地歷史建築與特色市集，成為東部與中部地區的藝文亮點。你心中的私房文創景點有沒有上榜？不妨趁著週末揪朋友一起逛逛，感受不同城市的文創魅力！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台文創景點」相關討論則數。

觀測期間：2025/02/04~2025/05/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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