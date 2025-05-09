高溫悶熱午後大雷雨 母親節壞天氣防劇烈降雨強風冰雹

今天上午預期各地晴到多雲天氣，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天因為鋒面上有溫帶氣旋發展，帶動鋒面南壓，逐漸靠近台灣西北方，鋒前的西南風帶來的水氣逐漸增多，配合白天熱力作用，午後的熱對流發展將會比昨天要明顯許多，降雨範圍也會擴大。

他說，各地午後應該都有機會出現短暫陣雨或雷雨，雨勢比較大的地方仍然偏向在山區，以及大台北東側、宜蘭到花蓮一帶的平地，有出現局部大雷雨的可能性。

晚間以後隨著鋒面繼續接近，西南風帶來的水氣仍多，吳聖宇說，配合鋒前的雲系移入，除了面迎西南風的中南部沿海地區可能會有局部短暫陣雨外，北部地區也會有短暫陣雨或雷雨機會。這種鋒前的雲系消長變化較大，實際降雨的情況留意最新的雷達回波現況。

今天各地溫度偏高、悶熱，吳聖宇表示，東半部高溫30至32度，西半部高溫有33至35度，局部地區會超過36度以上，由於吹西南風的關係，台東地區有局部焚風發生的可能性。

明後兩天周末假期，周日母親節，吳聖宇表示，受到鋒面通過的影響，天氣並不好，各地都是有短暫陣雨或雷雨的天氣。

吳聖宇表示，明天的雨區範圍將隨著鋒面南壓而一路由北往南擴展，有對流系統可能在西半部沿岸、近海處發展並移入，帶來局部較大雨勢的機會。

周日鋒面已經南下到台灣南部，並將繼續南推到巴士海峽，吳聖宇表示，但是受到鋒面後方中高層槽線通過影響，各地仍持續降雨。台中以南、花東地區仍會受到對流系統發展移入，而出現局部較大雨勢。北部以及宜蘭一帶下半天之後降雨有機會逐漸緩和減小或停止。到了晚間中部地區降雨也會逐漸停下來，只剩下南部、台東仍持續會有降雨機會。

下周一鋒面大致已經南下到巴士海峽，吳聖宇表示，同時中高層槽線也逐漸經過、東移，南部以及台東地區中午前仍有較高的降雨機會，下午之後將恢復多雲的天氣。中北部、宜蘭到花蓮一帶，受到槽後較乾的空氣以及地面東北到偏東風環境影響，天氣較穩定，以多雲到晴的天氣型態為主。

吳聖宇表示，周末到下周一這波鋒面結構較完整，規模也較大，因此帶來降雨的時間較長。這波鋒面也還沒有典型梅雨鋒面的架構，但是對流胞發展、移入的地方還是會有較大雨勢或是強風、冰雹等對流性天氣出現的機會，務必要注意。

溫度方面，他說，周末期間受鋒面後方東北風南下帶來較涼空氣的影響，各地溫度下降、轉涼。周六北部、東北部高溫降到23至26度，中部以及花東地區高溫27至30度；南部因為受東北風影響最小，高溫仍有30度以上。

周日溫度會再降一些，吳聖宇表示，北部、東北部高溫22至24度，中部及花東地區高溫23至26度，南部受影響仍然最小，高溫還是可以來到26至28度左右。

下周一陽光露臉，風向漸轉偏東風，吳聖宇表示，中北部、宜蘭花蓮一帶的高溫將會回升到26至29度，南部以及台東地區預期降雨仍較多，高溫約26至29度左右。

吳聖宇表示，下周二之後因為太平洋高壓增強，鋒面位置將會回到長江流域重整，並且會有一段較為偏北活動的時間，可能一直到下周末天氣都相對比較穩定，要留意的都是山區午後的熱對流發展降雨情況，溫度也會比較偏高、炎熱。預期鋒面要再接近或南下到台灣上空可能要等到19日之後，但是預報的變動性仍大，還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。