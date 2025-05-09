畢業送禮指南！線上課程、服裝都輸給它

一年之中充滿各種送禮時節，從畢業、生日到節慶應有盡有，但送禮從來不是件隨便的事。送得好，是貼心，是驚喜；送錯了，可能變尷尬或浪費。其實送禮是一門學問，懂挑選、會觀察、拿捏分寸，才能讓對方感受到你的心意。《網路溫度計DailyView》全新企劃推出「送禮溫度計」，透過《KEYPO大數據》輿情軟體，分析不同送禮場合中最受歡迎的禮物趨勢，幫你精準掌握什麼禮物最對味。從實用派到儀式感，送出剛剛好的溫度，不多不少、恰到好處。這一篇，就從每年6月最應景的「畢業季送禮」開始，帶你挑對禮、送進心坎裡。

No.10 現金

美國達特茅斯麻州大學畢業典禮上，億萬富豪黑爾驚喜宣布送給約1,200位畢業生每人兩個信封，各含500美元，一封自用、一封鼓勵做慈善，這場突如其來的「雙重驚喜」，現場歡呼聲不斷，成功帶起網路討論，網友讚嘆，「給每個學生的禮物開始他們的旅程，也不忘提醒給予」、「好人一個，希望學生們都能夠深刻體會到金錢的真正意義」。

畢業送禮中，現金向來被視為最實用的選擇，不踩雷、選擇權又交還給畢業生，但有趣的是，在送禮排行榜上卻只排第十名！網友笑說：「現金最有誠意，也最沒驚喜感。」雖然萬用又實在，卻少了打開禮物時的專屬感與儀式感。

No.9 彩妝、保養品

示意圖／ChatGPT

第九名是彩妝保養品，別以為只有女生會收到，現在男生也開始注重外表管理，精緻是種態度，不分性別。畢業後要面試、要見客戶、要踏入人生新舞台，誰不想閃亮登場？一套好的彩妝保養品，不只是禮物，更像是為青春畫下自信的一筆。有網友開玩笑表示：「這份禮物是告訴我最近太憔悴嗎？」其實是提醒你未來再累，也要記得把自己打理得光彩動人。

No.8 3C週邊

從藍牙耳機、行動電源到鍵盤滑鼠組，這些科技小物雖然低調，卻超級實用。剛畢業的新鮮人最怕的就是設備跟不上生活節奏，這時候一組順手的3C周邊，簡直像是打怪升級的神隊友。有網友表示：「送我行動電源，是怕我人生沒電嗎？」其實是祝你無論走到哪，都能滿格前行。

No.7 服裝、飾品

有網友苦笑認為：「收到一條領帶，彷彿被提醒要開始上班了。」也有網友選擇送給自己，當作對自己的投資，「最近看上了幾件西裝和皮鞋，感覺荷包會很痛，但就當作是我送給自己的畢業禮物和投資自己啦！」穿對了，整個人都在發光，不論是質感西裝、氣場洋裝，還是低調有型的飾品配件，都是為了讓畢業生在踏入職場或人生新旅程時，自帶自信光環；這份禮物，不只點亮外表，更像是為未來寫下風格宣言。

No.6 書籍、閱讀器

示意圖／ChatGPT

電子書閱讀器這兩年默默竄起，成了畢業季的新寵兒，它是低調又實用的好選擇。雖然畢業了，不再有課本壓力，但「看書」這件事，其實是一輩子的事。不管是想搞懂投資、充實自己，還是單純想用小說逃離通勤日常，閱讀器都能讓你在最舒服的狀態打開另一個世界。比起厚重紙本，它輕巧便攜、眼睛也比較不會累，隨時隨地都能「補點知識」，不用等有空才開始進化。

No.5 包包、皮夾、名片夾

畢業就像打開一個新副本，包包、皮夾、名片夾這些實用小物就是你的初始裝備。有網友分享：「22歲畢業爸媽送一顆YSL馬鞍包，到現在還在揹」也有人說，換個新皮夾就像迎接一個新的起點，皮夾裡雖然還沒塞滿鈔票，但裝得下對未來的期待，「今年將從大學畢業，想換個皮夾以迎來接下來的日子」。包包不只是裝東西，更是在提醒你：收好自信，揹起勇氣，下一站就是人生主場。

No.4 線上、實體課程

Freepik

線上、實體課程，這根本是送給未來的升級密碼！不管是語言學習、職場技能，還是興趣斜槓，這份禮物不只是「學點東西」，而是投資未來的起手式。有網友笑說：「收到課程的那一刻，比考到證照還有壓力。」也有人說這是最暖的禮物，代表有人相信你還能更好。畢業不是結束學習，而是換個方式持續進化，這堂課，就叫做人生進修班。

No.3 畢業旅行

讀萬卷書不如行萬里路，畢業禮物排行榜第三名就是「畢業旅行」！行李箱裝的是衣服，記憶卡塞的是青春回憶！有人揪閨蜜跳島放空，有人獨旅開啟人生副本，怎麼玩都超有感，網友分享，「畢旅其實是學生時代的ending party，邊玩邊say goodbye。」這趟旅程不求豪華，但求夠嗨、夠笑、夠好拍，因為它不是普通旅行，而是你把校園人生存檔、準備迎接新世界的最後一站。

No.2 通勤工具、裝備

翻攝FB／Gogoro Taiwan

畢業不只要有夢，更要有「代步工具」撐腰，有網友分享，「我爸給我一台機車，他說騎去上班比較方便，超實用！」這些通勤神器不只是交通工具，更是新鮮人獨立出發的象徵；不論是騎著腳踏車穿巷弄、還是帥氣騎車奔向面試現場，都是青春和責任一起發動的聲音，準備好油門，人生新旅程，騎起來就對了！

No.1 手機、電腦、平板

示意圖／Pexles

畢業禮物排行榜冠軍就是手機、電腦、平板，被網友譽為「最強開箱系禮物」，其中2023年雲林石龜國小就送給14位畢業生，每人一支智慧型手機，還有各界加碼的獎學金和禮品，學生們可說是滿載而歸；這份畢業禮不只誠意滿分，也在網路上成功掀起話題熱潮。

至於大學畢業送禮，也相當多人推薦送平板或筆電，實用度高又能立即上手，還能立刻升級新生活戰力，有人分享「可以考慮平板或筆電，讀大學的話滿實用的」、「有要繼續唸書的話可以考慮iPad+Apple Pencil+GoodNotes」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年04月29日至2025年04月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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