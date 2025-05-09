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影／汐止到基隆大誤點影響27列、735分 旅客怨：月台改來改去
台鐵昨天下午1時15分汐止至五堵間中正線電車線掉落，搶修到今天上午才全部完成，上午上班上學尖峰時間，汐止到基隆各車站列車大誤點，不少通勤民眾轉搭公車。台鐵表示，上午7時34分汐止=七堵間中正線恢復通車，東、西、中三正線全部正常行車，影響27列車班次、共735分鐘。
台鐵公司今天說明，因昨天電車線斷落搶修需要時間，今天上午7時34分汐止=七堵間中正線恢復通車，東、西、中三正線全部正常行車，公司行控中心持續加強列車運轉整理，疏解並減輕列車延誤情形。今天此案影響列車27列、735分。
有乘客在「靠北台鐵」反映，他上午搭火車，上午8時08分的車子延誤5分也算了，到站前4分鐘改第三月台停靠，數百人擠在狹小樓梯，這也算了，大家都走過去後，才又宣布該車延誤大延誤，要大家改搭第二月台車，「超扯」。
台鐵基隆站今天一早掛出牌子，寫著「因五堵站和汐止站電車線的影響，南下北上列車有所延誤，造成不便請見諒。」
基隆站、七堵站、汐止站等的搭車告示牌顯示，上午6時8時，多車發車時間未定，有的延誤30、40分鐘，不少通勤族緊急轉搭公車和計程車到雙北上班、上學，怨聲載道。
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