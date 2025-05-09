影／汐止五堵電車線昨斷落清晨還沒修好 今大誤點通勤怨聲載道

台鐵昨天下午1時15分汐止至五堵間中正線電車線掉落，一列228次普悠瑪號還卡在半途，台鐵緊急搶修，但到今天上午仍沒有完全修復，只能單線雙向通車。汐止到基隆間各站，今天上午尖峰時間出現大誤點，至少30分鐘起跳，民眾怨聲載道問，「昨天電車線掉落到今天都還沒有修好，太誇張了。」

台鐵基隆站今天一早掛出的告示牌，寫著「因五堵站和汐止站電車線的影響，南下北上列車有所延誤，造成不便請見諒。」台鐵人員表示，目前還在修，應該快好了，因只剩單線南下北上在跑，車多很多班次有延誤。乘客說，到上午7時40分，仍未全面恢復正常。

基隆站、七堵站、汐止站告示牌顯示，多車發車時間未定，有的延誤30、40分鐘，不少通勤族緊急轉搭公車和計程車到雙北上班、上學。

很多民眾看到告示牌，多班次延誤都傻很，直說搭不到火車要遲到了。乘客怨聲載道問，「昨天電車線掉落到今天都還沒有修好，太誇張了。」

還有民眾表示，在七堵站有聽到廣播，再30分鐘恢正常，但多班車次停在七堵，基隆站也有兩車停著，延誤發生多時。台鐵表示，多少班次受影響還在統計。