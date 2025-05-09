大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

今天各地多雲時晴，白天炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，水氣略增，不穩定度略提高，午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。北部19至35度、中部22至35度、南部22至37度、東部20至35度。

不過，周末天氣即將轉變，周日就是母親節。吳德榮表示，明天、周日梅雨季第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣的發生，例如雷擊、強風、瞬間強降雨。氣溫逐日下降，北台灣明顯轉涼。

吳德榮說，下周一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴；下周二、下周三各地區持續晴朗無雲。3天白天炎熱，最高氣溫約35度以上，紫外線強，要注意防曬、防中暑，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫降至17度以下，日夜溫差大，應注意穿著調整。

下周四至18日各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。吳德榮表示，從下周一開始，一整周熱如炎夏，皆無梅雨鋒侵擾台灣的模擬。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。