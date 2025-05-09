快訊

大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

今悶熱1地飆36度高溫恐焚風 周末鋒面到全台大雷雨轉涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末鋒面通過，防劇烈天氣。圖／中央氣象署提供
周末鋒面通過，防劇烈天氣。圖／中央氣象署提供

天氣將再度轉變。中央氣象署表示，今天環境吹偏南風，水氣增加，南部及東南部偶有零星陣雨，而其他地區雲量亦增多，午後有局部短暫雷陣雨。因環境不穩定對流發展旺盛，尤其北部、宜花地區及中南部山區雨勢明顯，有局部大雨發生的機率。

今天晚上隨著鋒面接近，中部以北地區雨勢再增加，局部有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨，注意局部大雨發生。

氣溫方面，環境轉偏南風，今天各地高溫普遍來到30至34度，尤其南部近山區可能來到36度以上，東南部甚至有焚風發生的機率。低溫部分，各地普遍為23至25度；離島方面，澎湖、金門、馬祖為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，澎湖26至30度，金門23至31度，馬祖22至28度。

另外，桃園、新竹、台南、高雄及綠島局部有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，活動多加留意。

明天、周日鋒面通過，天氣轉不穩定，各地降雨機率高，明天西半部及東北部地區降雨較明顯，有短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，且有局部大雨發生的機率，尤其山區有局部短延時豪雨發生的機率。

周日就是母親節，周日隨著鋒面往南移動，降雨趨勢也逐漸由北向南轉移，南部及東南部地區降雨增加；氣溫方面，中部以北及花東高溫下降，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

下周一清晨各地仍涼，白天氣溫稍回升；水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

下周二環境逐漸轉為東南風，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下周三迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周四水氣逐漸增多，環境轉為偏南風，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周五至18日環境為偏南到西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

雷雨 馬祖

延伸閱讀

明晚變天！母親節濕冷雨勢從北往南擴大 周日低溫19度

蘆竹警舉辦大竹地區治安會議 宣導反詐騙

今轉晴飆33度高溫明天熱爆 周末鋒面強降雨恐劇烈天氣

晴雨交替！明降雨趨緩高溫33度 周末變天雷雨炸全台

相關新聞

僑外生留台擔任駕駛…交通部喊卡 客運業錯愕

為解決大客車長年的駕駛荒，交通部公路局盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，不料近期卻臨時喊卡，強調是...

大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

今天各地多雲時晴，白天炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，水氣略增...

長照3.0分級派工 向中高齡招手

長照三點○將在二○二六年上路，但國內照顧服務員人力不足，引發關注。衛福部昨表示，長照三點○將採照服員分級制度，以吸引中高...

草本復興／台灣原生花草 扮城市減碳尖兵

種樹向來被認為是減碳良方，然而台灣城市狹小人行道等處其實不適合種樹，歷年問題不斷。一群學者專家近年力推「草本復興」，呼籲...

草本復興／植物多樣性 不因病蟲害全滅

近年氣候變遷加劇，學者專家指出，地處熱帶及亞熱帶的台灣樹木，影響雖不若高緯度國家嚴重，仍會造成相當程度損害，也會因病蟲害...

酒精「一級致癌物」易攻擊基因 49%國人喝酒臉紅更危險

乙醛是一種化學物，已被世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物，許多文獻報告，喝酒會引發癌症。台灣酒精不耐症...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。