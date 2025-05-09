今悶熱1地飆36度高溫恐焚風 周末鋒面到全台大雷雨轉涼

天氣將再度轉變。中央氣象署表示，今天環境吹偏南風，水氣增加，南部及東南部偶有零星陣雨，而其他地區雲量亦增多，午後有局部短暫雷陣雨。因環境不穩定對流發展旺盛，尤其北部、宜花地區及中南部山區雨勢明顯，有局部大雨發生的機率。

今天晚上隨著鋒面接近，中部以北地區雨勢再增加，局部有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨，注意局部大雨發生。

氣溫方面，環境轉偏南風，今天各地高溫普遍來到30至34度，尤其南部近山區可能來到36度以上，東南部甚至有焚風發生的機率。低溫部分，各地普遍為23至25度；離島方面，澎湖、金門、馬祖為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，澎湖26至30度，金門23至31度，馬祖22至28度。

另外，桃園、新竹、台南、高雄及綠島局部有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，活動多加留意。

明天、周日鋒面通過，天氣轉不穩定，各地降雨機率高，明天西半部及東北部地區降雨較明顯，有短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，且有局部大雨發生的機率，尤其山區有局部短延時豪雨發生的機率。

周日就是母親節，周日隨著鋒面往南移動，降雨趨勢也逐漸由北向南轉移，南部及東南部地區降雨增加；氣溫方面，中部以北及花東高溫下降，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

下周一清晨各地仍涼，白天氣溫稍回升；水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

下周二環境逐漸轉為東南風，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下周三迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周四水氣逐漸增多，環境轉為偏南風，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周五至18日環境為偏南到西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。