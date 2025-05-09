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下半天開始多雨的72小時 母親節恐雷雨中度過

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各國電腦模式的今天午後到下周一上半天的累積雨量預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
各國電腦模式的今天午後到下周一上半天的累積雨量預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

梅雨季第二波鋒面周末將影響台灣，週日就是母親節，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠根據最新各國電腦模式， 從今天午後到下周一上半天的累積雨量預報，可以觀察到，各家都是台灣平均紅通通，算是有達成相當的共識，這個周末全台有雨，幾乎確定。

今天鋒面尚未抵達，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠但大氣環境慢慢變得不穩定，雖然各地上午仍然是晴朗、高溫悶熱，但中午過後，就有午後雷陣雨出現的機率了。

明天、周日鋒面抵達，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠全台各地都有下雨可能，如果對流發展的好，甚至可能有雷雨出現。期間也可能會有無雨空檔，要隨時觀察。下周一鋒面往南壓到巴士海峽，逐漸遠離台灣，各地雨勢將由北向南陸續緩和，慢慢恢復到穩定的好天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠今天下半天開始，預期就是容易有雨的72小時了，務必留意。

鋒面 颱風

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