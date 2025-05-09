快訊

新教宗「良14世」聖伯多祿大教堂陽台亮相 史上首位美國籍教宗

普雷特涅夫獻悲愴與月光 為何只用這台鋼琴

聯合報／ 記者何定照／即時報導
鋼琴大師普雷特涅夫對鋼琴音色有極高的要求，現在都只彈SHIGERU KAWAI SK-EX鋼琴。圖／©Irina Shymchak
鋼琴大師普雷特涅夫對鋼琴音色有極高的要求，現在都只彈SHIGERU KAWAI SK-EX鋼琴。圖／©Irina Shymchak

由力晶文化基金會冠名贊助的鋼琴大師普雷特涅夫獨奏會下月將登場，本次普雷特涅夫選擇演繹貝多芬兩大經典《悲愴》與《月光》奏鳴曲，還特別指定鋼琴將從日本直運來台，專屬調音師亦隨同，好符合他對鋼琴音色的要求。

普雷特涅夫在鋼琴演奏、指揮與作曲都享盛名，但無論他的音樂生涯如何多變，「鋼琴家」始終是他讓人印象最深刻的身分。他曾在1978年贏得柴科夫斯基鋼琴大賽金牌，1986年，回到俄羅斯的鋼琴大師霍洛維茲聽了當時29歲的普雷特涅夫演奏後，向媒體表示「你們已經有一位非常優秀的鋼琴家，不需要我再回來了」，顯見霍洛維茲對他的肯定。

普雷特涅夫認為音樂不僅僅是精確地再現音符，更是一場深入探索的旅程。他曾形容古典音樂就像是一望無際的大海，沉浮著各種差異細微的色彩、音調、意義、概念，讓他永遠樂於「盡可能潛入海底，深入尋找不一樣的東西」，並為樂譜注入新鮮生命。如此理念使他的演奏擁有強烈的個人風格，充滿新意卻又不偏離作品的核心精神。

如此對音樂的追求，也讓普雷特涅夫對鋼琴音色有極高的要求，曾因對現代鋼琴音色的不滿而停止公開演奏。然而他在一次偶然的機會下發現SHIGERU KAWAI SK-EX鋼琴，對其琴鍵手感與音色的靈活性極為讚賞，為了滿足普雷特涅夫的演奏需求，河合特別為他量身打造專屬的鋼琴，確保琴鍵觸感、音色表現都能貼合大師要求。每場演出都由日本河合的首席調音師精細調整以達到最佳狀態。

這回普雷特涅夫除演繹貝多芬兩大經典《悲愴》與《月光》，也將演奏葛利格《抒情小品》選曲，展現他對北歐風情的獨到理解。音樂會將於6月10日在高雄衛武營音樂廳、11日在台北國家音樂廳登場。OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，詳情洽主辦單位傳大藝術（02）2771-5676，網址：www.arsformosa.com.tw。

日本 鋼琴 音樂會

延伸閱讀

Met Gala 2025／提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

小時候學過哪種才藝是有錢人？一票人點名它：要場地和教練

不要這樣拿雨傘！實驗揭這動作衝擊力=1架鋼琴 遭插中恐失明骨折

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

相關新聞

他雨天開車少做1動作「挨罰1200元」 警也搖頭：法規太刁鑽

台灣被稱為「交通地獄」，一名網友日前在PTT發文，分享自己下雨天開車，卻收到1200元罰單的故事。他原以為是變換車道未打方向燈才遭舉發，實際到警局調閱影片後才得知，違規原因竟是「雨天未依規定開啟頭燈」，令他不禁無奈喊：「當時天色明明很明亮」。

過半成年人膽固醇太高！醫揭「10大觀念」破迷思：奶油蛋糕比滷肉飯更不健康

生活在美食遍地的台灣，面對高膽固醇的挑戰幾乎是全民課題。

明晚變天！母親節濕冷雨勢從北往南擴大 周日低溫19度

明天天氣更加炎熱，高溫上看36度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明晚中部以北雨勢增加，周末受鋒面影響，全台雨勢從北往南擴大...

酒精「一級致癌物」易攻擊基因 49%國人喝酒臉紅更危險

乙醛是一種化學物，已被世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物，許多文獻報告，喝酒會引發癌症。台灣酒精不耐症...

僑外生擔任駕駛喊卡 客運業錯愕

為解決大客車長年的駕駛荒，交通部公路局盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，不料近期卻臨時喊卡，強調是...

印巴衝突關閉領空 長榮「南移歐洲航線」飛行時間增加

印巴衝突讓巴基斯坦關閉全國空域48小時，導致我國籍航空在內的亞洲多家航空公司調整往返歐洲航班路線或取消航班。長榮航空總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。