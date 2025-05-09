普雷特涅夫獻悲愴與月光 為何只用這台鋼琴

由力晶文化基金會冠名贊助的鋼琴大師普雷特涅夫獨奏會下月將登場，本次普雷特涅夫選擇演繹貝多芬兩大經典《悲愴》與《月光》奏鳴曲，還特別指定鋼琴將從日本直運來台，專屬調音師亦隨同，好符合他對鋼琴音色的要求。

普雷特涅夫在鋼琴演奏、指揮與作曲都享盛名，但無論他的音樂生涯如何多變，「鋼琴家」始終是他讓人印象最深刻的身分。他曾在1978年贏得柴科夫斯基鋼琴大賽金牌，1986年，回到俄羅斯的鋼琴大師霍洛維茲聽了當時29歲的普雷特涅夫演奏後，向媒體表示「你們已經有一位非常優秀的鋼琴家，不需要我再回來了」，顯見霍洛維茲對他的肯定。

普雷特涅夫認為音樂不僅僅是精確地再現音符，更是一場深入探索的旅程。他曾形容古典音樂就像是一望無際的大海，沉浮著各種差異細微的色彩、音調、意義、概念，讓他永遠樂於「盡可能潛入海底，深入尋找不一樣的東西」，並為樂譜注入新鮮生命。如此理念使他的演奏擁有強烈的個人風格，充滿新意卻又不偏離作品的核心精神。

如此對音樂的追求，也讓普雷特涅夫對鋼琴音色有極高的要求，曾因對現代鋼琴音色的不滿而停止公開演奏。然而他在一次偶然的機會下發現SHIGERU KAWAI SK-EX鋼琴，對其琴鍵手感與音色的靈活性極為讚賞，為了滿足普雷特涅夫的演奏需求，河合特別為他量身打造專屬的鋼琴，確保琴鍵觸感、音色表現都能貼合大師要求。每場演出都由日本河合的首席調音師精細調整以達到最佳狀態。

這回普雷特涅夫除演繹貝多芬兩大經典《悲愴》與《月光》，也將演奏葛利格《抒情小品》選曲，展現他對北歐風情的獨到理解。音樂會將於6月10日在高雄衛武營音樂廳、11日在台北國家音樂廳登場。OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，詳情洽主辦單位傳大藝術（02）2771-5676，網址：www.arsformosa.com.tw。