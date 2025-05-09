草本復興 花草聯合軍也能當城市減碳小尖兵

種樹向來被認為減碳良方，然而台灣城市狹小人行道等處其實不適合種樹，歷年問題不斷。一群學者專家近年力推「草本復興」，呼籲與其在不當處強迫種樹，不如廣植也可減碳固碳的台灣原生花草，讓花草聯合軍小兵立大功，一舉達到環境永續、本土保育、美學更新等多樣目標。

相關計畫已與公路局中區養護工程分局合作，在台63線中投公路橋下空間等地實施，透過專家精選耐濕耐旱的20餘種台灣原生草本植物，採模擬自然群落生態的「自然式植栽」，讓原本少人注意的空間永續盎然綠意，豐碩成果連獲金路獎、景觀大獎特別獎。目前也擬與高速公路局木柵段、嘉義大學等合作。

這項畫源於中興大學生命科學系副教授黃盟元等人，黃盟元說，他有感公家機關友人常感嘆行道樹因樹穴太小等故問題一堆，卻遇護樹團體不讓砍樹，早動念不適合種樹處就別勉強種樹，應種草本植物。一回他受邀擔任公路局植栽諮詢委員，就提此建議。

黃盟元說，過去多認為種樹才有固碳效果，近年「碳匯變碳權」當道，更強調種樹。但其實草本植物根系分泌的有機物質，也會增加土壤的碳，照樣有固碳效果。另一方面，空地若什麼都不種，以台63線橋下土地，恐排出10噸二氧化碳，天氣越熱排越多；但若種植物，就反過來可吸收10噸二氧化碳。兩重因素相加，減碳、固碳效果可觀。

台灣不少路邊雖早就種草花，黃盟元說，傳統上相關單位多選擇一、二年生草花如鳳仙花等，開花後死掉就挖掉再換，不但耗費植物與費用，挖土過程也擾動出大量碳。他選擇植栽則希望透過一年生、多年生、會結果等組合，盡量不再更動，死去草根腐爛後也會變成有機碳儲存在土壤中，形成永續生態，也可減少維管成本。

這回計畫的植栽，還幾乎都是台灣原生種如台灣山菊等，甚至包括瀕危的紫苞舌蘭及葦草蘭。黃盟元說，一般空地如不種植，很快會有缺乏天敵的外來種如大花咸豐草等入侵；台灣原生種雖不比外來種強悍，只要先占地為王、團結駐守，就能減少外來種蔓延機會。計畫實施以來，除雜草頻率已從每月降低到三個月一次，顯示原生種聯合軍愈來愈能成功抵擋外來種。

如此植栽組合而非單一植栽展現的生物多樣性，也提升視覺美感。黃盟元舉例，光是蕨類，他就挑了大金星蕨等四、五種，還有利更多種昆蟲生活。協助黃盟元計畫的農業部林業試驗所研究員董景生解釋，不同花草型態各有口器各異的昆蟲來授粉，大家都是好鄰居，形成生態系。

「我們希望各界關注台灣原生植物的花草力量！」董景生說，不少先進國家都流行在都會區種植大量原生草花，他們團隊目前只算倡議者，也還在測試階段，期待更多各級政府部門乃至學校加入。