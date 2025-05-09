綬草豈止可愛 各國原生植物美學發功

近年清明前後，各校乃至企業紛紛熱中尋找周遭的迷你台灣野生蘭—綬草，台灣草本復興計畫要角之一、林業試驗所研究員董景生說，當大家讚嘆這麼小的蘭花如此可愛，將目光轉換到微小尺度，正看到原生植物的力量。這也是團隊想為台灣原生草本發聲的目的。

台灣早期看野生花草多認為是偶具草藥功能的雜草，很少想到美學療癒、保育永續、減碳固碳等功能。董景生說，林業單位傳統關注的也是樹木森林，隨著一些研究觸發，開始有感草本太少被關心，「大家會覺得石虎、黑熊好重要，但對周遭小草本連名字都搞不清。」綬草也僅開花時受關注，其他時間無人問。

他指出，林業界最早注意到草本，源於藝術家陳建北2013年以林試所台北植物園中沒名牌的台灣原生野花草為主題，在台北當代藝術館舉行攝影展「你甘知影阮的名？」。陳建北還遠赴各國植物園，發現各園野花也都沒名牌，新加坡植物園甚至除掉所有野花草。此事讓曾任台北植物園園長的董景生很有感。

2019年董景生在林試所啟動國家植物園方舟計畫，開始動念規畫兼具生態性、美學、減碳、好維管的原生植物栽種模組，但如此就須科學測量植物吸收二氧化碳能力。當他遇到擅長相關測量的中興大學生命科學系副教授黃盟元，又獲公路局中區養護工程分局樂意合作，野花草力量終得以較大規模實踐。

另一方面，植物園在2021年「你甘知影阮的名？」展重回當代館時，也特地在園內打造「野花園」呼應。董景生說，當時園內種了70種原生小草花，包含20種方舟計畫搶救的受威脅植物，希望更多人關注它們在草藥功能外，還兼具美感與生態效益。

團隊歷年來試圖證明台灣野花草價值時，也積極了解國際經驗，這才知道相關文獻極多。「我們發現新大陸！」董景生說，歐美乃至紐澳早就在都會路邊種包括大量草本的原生植物，除想保護本地特色，避免都是裝飾性強的外來植物，也想透過永續種植來降低維管成本，並展現新的都會美學。

他感慨，然而台灣相對於國際趨勢，仍只想著要種行道樹，都會公園設計也以樹木為主，有剩地才種草本，以致常見在狹窄路面、水分不夠等不適合種樹處種樹，問題多多。做草花景觀時，也老想要擺出特定造型乃至拼字，質感難以提升。

「不適合種樹的地方，不如就種符合氣候的草本植物。」董景生舉例，像較窄的人行道，以台北來說，由於雨量相對多，可種蓬萊珍珠菜、通泉草等，在梅雨季仍能綻放小花。

但要讓民眾接受野草花還須再努力，景董生舉例，景觀建築師吳書原作品即使已經設計，仍常遭投訴是雜草；他和黃盟元在公路橋下的植栽，也有人抱怨不整齊。黃盟元則期盼，未來能有充分經費，讓團隊精確測量草本固碳功能，使花草力量更被看見。