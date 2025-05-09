氣候變遷病蟲害多 都市植物若太單一恐遭團滅

聯合報／ 記者何定照／即時報導
氣候變遷下，台灣路邊時可見的芒果樹，也會因降雨集中與不穩定導致炭疽病加劇。記者何定照／攝影
氣候變遷下，台灣路邊時可見的芒果樹，也會因降雨集中與不穩定導致炭疽病加劇。記者何定照／攝影

近年氣候變遷加劇，學者專家指出，這對地處熱帶及亞熱帶的台灣樹木，影響雖不若高緯度國家嚴重，仍會造成相當程度損害，也會因病蟲害增加發生間接影響。對野草花來說，還另有氣候變遷導致的外來種大肆蔓延問題。

中興大學生命科學系副教授黃盟元說，一般測量植物的光合作用約以每十度為一區間，也就是溫度要提高到相當程度，影響才明顯。台灣因已是熱帶、亞熱帶區，溫度雖略提高，植物大多還能適應，不像溫帶國家升溫時對植物影響那麼劇烈。

黃盟元表示，然而氣候變遷導致的病蟲害增加，會間接影響植物，對某些物種影響尤鉅。例如介殼蟲因氣候變暖而增多，會把台東蘇鐵的芽吃光，蘇鐵也因此死亡。此外如刺桐近年遭刺桐釉小蜂嚴重危害，龍眼樹也因氣候變更溫暖潮濕，更易誘發炭疽病、果實蠅等病蟲害。

此外，極端氣候如颱風與強風也會造成刺桐枝幹易斷裂；芒果樹因降雨集中與不穩定導致炭疽病加劇；荔枝樹也因暖冬現象造成花芽分化失常，只長葉不開花。

氣候變遷對草本植物影響更劇烈，問題關鍵則在外來種。黃盟元指出，外來種本就適應力強，若遇氣候變遷，恐怕比原生種更能生存。目前他推動的「草本復興」計畫，就刻意留存珍稀物種，讓它們未來萬一不敵氣候變遷下的植物競爭，至少能留存人類管理空間。

林業試驗所研究員董景生則指出，氣候變遷導致的全球熱帶區域擴張，一來造成外來植物入侵後，在沒天敵情況下容易到處蔓延，壓抑本土種；二來讓原本沒機會接觸台灣樹木的國外害蟲，經由國際交流也開始出現台灣。

這也凸顯植物多樣性的重要。董景生說，害蟲都有特定寄主，若行道樹等只種單一物種，很容易因病蟲害全滅；若多樣性高，其他非害蟲目標的物種就有機會存活。這是為何他與黃盟元的「草本復興」計畫強調多樣性原因之一。

暖冬 氣候變遷 行道樹

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