台北當代藝博 數位藝術吸睛

第六屆台北當代藝術博覽會昨於台北南港展覽館開幕，今起對公眾開放，展開三天的藝術嘉年華。本屆共有五十間國內外藝廊參展，相較於去年的七十九家，足足少了三分之一。

一位畫廊業者分析，業者參加國際型藝博會的主要目的是尋找國際買家，但近年國際政經動盪，台灣又因兩岸關係導致陸客大減，國際買家愈來愈少。業者為了減少成本，往往會在性質相近的台北藝博會跟台北當代間擇一，而台北當代的租金又高於有文化部補助的台北藝博會，導致今年的參展數量「滑坡式」下降。

不過，台北當代藝博會兩位總監任天晉與岳鴻飛，來自歐美、深耕亞洲，擁有台灣策展人缺少的國際人脈與眼光。翁氏工作室總監翁浩原認為，這讓台北當代藝博跟台灣其他藝博會相較「很不一樣」，會看到令人眼睛一亮的當代藝術。

以來自倫敦的藝廊「ＴＡＥＸ」為例，代理的藝術家都是數位藝術家如鄭淑麗、荒井建，銷售的藝術品沒有傳統的實體畫作，全都是數位藝術和ＮＦＴ。