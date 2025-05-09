優化兒童醫療照護第二期啟動 擴及全齡兒童

優化兒童醫療照護計畫於二○二一年推行第一期方案，至今累積逾廿八萬名幼兒提供專責醫師服務。衛福部昨宣布啟動第二期「優化兒童醫療照護計畫」，未來四年投入一三五億元，將照顧範圍擴大全齡兒童，並整合預防保健與特殊發展需求照護。

不過少子化下，兒科人力依舊吃緊。兒科醫學會秘書長歐良修說，近年來，新進住院醫師人數大幅下滑，去年跌至約七十多人，遠低於滿招一三○人。今年雖預估人數略為回升，但訓練後願意留在醫院完成次專科訓練的比率，仍從八、九成降至二、三成，呼籲政府重視兒科人力問題。

第二期優化兒童醫療照護計畫包括全齡照護plus、預防照護plus、特殊發展plus。在全齡照護方面，國衛院執行秘書陳美惠說，原本僅針對重症新生兒的核心醫院外接團隊，現已擴大至全齡兒童重症轉運支援。預防層面也推動口腔親善之家照護模式，以改善兒童齲齒率，目標提升未滿三歲兒童塗氟及牙科就診率至七成。

特殊發展部分將導入視覺復能計畫與兒少心智病房計畫，針對特需兒少視覺功能、精神健康等問題進行早期介入與支持。

衛福部心理健康司簡任技正李炳樟說，為了更加照護兒少精神病患，且不與成人混治，編列六五九○萬元加強照護，台大兒童醫院年底前將設置全國第一家「兒童（青少年）心智病房」，共有十二床，未來將擴及中、南部醫院合計逾四十床。