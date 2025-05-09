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長照3.0分級派工 向中高齡招手

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國內逾七十五萬人有照服需求，照服員人力卻仍顯不足。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國內逾七十五萬人有照服需求，照服員人力卻仍顯不足。示意圖。圖／聯合報系資料照片

長照三點○將在二○二六年上路，但國內照顧服務員人力不足，引發關注。衛福部昨表示，長照三點○將採照服員分級制度，以吸引中高齡民眾投入，同時改善薪資、引進輔具，減輕人力負擔。

立委林月琴昨於立法院社福衛環委員會質詢時表示，國內逾七十五萬人有照服需求，照服員仍顯不足，尤其是住宿式服務機構人力更為嚴峻，政府不提出具體人力政策，即便長照三點○訂定再多創新服務，增加適用對象，恐無法實現。

衛福部次長呂建德說，長照三點○將採照服員分級制度，鼓勵居家服務單位實施照服員「分級派工」，研議將部分工時人力納入機構人力計算標準，放寬符合相關資格的中階技術人力進入小規模多機能長照據點從事夜間照顧，及在團體家屋服務。

衛福部長照司長祝健芳表示，長照三點○將設計分級機制，服務項目分為身體照顧、非身體照顧。其中身體照顧包括協助長輩沐浴等，非身體照顧則是陪伴、協助購物、送餐等。藉由區分服務項目，降低照服員體力門檻，鼓勵中高齡民眾加入，充實人力。

此外，林月琴辦公室近期接獲陳情，一位罹患成骨不全症的朋友通過身心障礙鑑定（ＩＣＦ），卻無法通過照顧管理評估量表（ＣＭＳ）評估。林月琴說，該身障者符合長照服務與身障服務資格，評估結果落差極大，衛福部應設法整合，減少民眾重複評估。

祝健芳表示，成骨不全症隨病程變化，病人逐漸失能，若符合相關評估規範，即可使用長照資源，在此之前則使用身障相關資源。

人力 照服員 長照

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