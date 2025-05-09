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高齡肇事增加 立委籲換照加嚴

聯合報／ 記者胡瑞玲蔡晉宇／台北報導
民進黨立委林月琴表示高齡肇事增加，呼籲高齡換照應加嚴。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林月琴表示高齡肇事增加，呼籲高齡換照應加嚴。圖／聯合報系資料照片

長者交安事故頻傳，光是去年就有八萬多件高齡駕駛事故，近五年平均每天更有一八四位長者因交通事故死傷，凸顯高齡社會下交通運輸系統的不足及不安全。立委許智傑、林月琴、老人福利推動聯盟，昨為此呼籲高齡換照應加嚴，並盤整各地高齡者的交通需求，建構替代交通網絡。

對此，交通部表示，目前已針對六十五歲以上長者相關事故進行分析，並研擬改善方式。

林月琴說，六十五歲以上高齡駕駛肇事案件持續創高，一路從二○二○年的六萬餘件，成長至去年的八萬餘件，增幅約三成。高齡者的交通參與不僅限於駕駛安全問題，統計資料也顯示，近五年來，平均每年約六點七萬名長者因交通事故而受傷或死亡。呼籲精進能力評估與駕照管理、建構完善替代交通網絡等。

許智傑表示，目前規定七十五歲後，每三年換照一次，但對照鄰近亞洲國家，日本規範七十歲以上、南韓與新加坡六十五歲以上，每三年換照，台灣規範相較鬆散，有再研議空間。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，建議在能力評估與駕照管理上，可考慮引入功能性評估工具，作為更貼近實際生活能力與交通安全風險的參考依據。另可將高齡者「移動權」明文納入「老人福利法」修法範疇，由中央政府每年編列專案預算，系統性推動相關配套措施與載具布建。

交通部表示，高齡換照年齡並非重點，重要的是事故發生的主因。目前道安司及公路局已有分析六十五歲以上長者相關事故分析，研議提升其交通安全的作法，像是提早啟動行人早開時相等。

交通事故 駕照 高齡者

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