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僑外生擔任駕駛喊卡 客運業錯愕

聯合報／ 記者胡瑞玲葉冠妤／台北報導
疫後公路客運駕駛流失缺口未解，再加上駕駛退休潮，導致駕駛荒問題嚴重。示意圖。圖／聯合報系資料照片
疫後公路客運駕駛流失缺口未解，再加上駕駛退休潮，導致駕駛荒問題嚴重。示意圖。圖／聯合報系資料照片

為解決大客車長年的駕駛荒，交通部公路局盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，不料近期卻臨時喊卡，強調是因外界對政策有意見，先暫緩推動，讓客運業者相當錯愕。交通部長陳世凱昨表示，勞動部有整體考量，但仍希望透過僑外生模式來補足駕駛荒的問題。

勞動部繼去年開放讓僑外生得以中階房務員等身分留台後，今年三月底又預告草案鬆綁法規，要讓畢業僑外生可從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員等六款中階技術工作；另同時舒緩缺工問題，草案也預告讓廢棄物處理及資源物回收處理業可聘請移工。

不料勞動部近日卻決定暫緩推動，引發討論。勞動部勞動力發展署長黃齡玉說，因外界擔心僑外生的語言能力是否足以擔任客運駕駛、醫院護佐等公共服務工作，衍生執行業務時的風險，希望相關部會讓配套更周全完備，例如增加語言能力門檻或訓練，並多做社會溝通等。

黃齡玉強調，不是喊卡，而是先重新檢視配套、消除外界疑慮後再上路。

陳世凱說，客運業者不斷反映駕駛員不夠，留住畢業僑外生在台工作，不只是解決大客車駕駛不足，還有其他的考量，仍希望可以繼續朝這個方線推進，透過僑外生的模式來協助。

首都客運總經理李建文說，訓練僑外生成客運駕駛喊了逾三年，業者都很期待，甚至還希望與學校建教合作、輔導僑外生考照，現在突然喊卡，感到非常錯愕。

他也提到，儘管僑外生不能根除客運業人力缺口問題，但至少是個管道、方法，能夠舒緩駕駛荒情況， 若勞動部堅持暫緩，甚至取消這個方案，那也請勞動部提出其他合理的辦法。

交通部長 勞動部

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