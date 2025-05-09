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草本復興／植物多樣性 不因病蟲害全滅

聯合報／ 記者許維寧何定照／台北報導
氣候變遷下，台灣路邊時可見的芒果樹，也會因降雨集中與不穩定導致炭疽病加劇。記者何定照／攝影
氣候變遷下，台灣路邊時可見的芒果樹，也會因降雨集中與不穩定導致炭疽病加劇。記者何定照／攝影

近年氣候變遷加劇，學者專家指出，地處熱帶及亞熱帶的台灣樹木，影響雖不若高緯度國家嚴重，仍會造成相當程度損害，也會因病蟲害增加發生間接影響。對野草花來說，還有氣候變遷導致的外來種大肆蔓延問題。

中興大學生命科學系副教授黃盟元說，氣候變遷導致病蟲害增加，例如介殼蟲因氣候變暖而增多，會把台東蘇鐵的芽吃光，造成蘇鐵死亡。此外，刺桐近年遭刺桐釉小蜂嚴重危害，龍眼樹也因氣候變更溫暖潮濕，更易誘發炭疽病、果實蠅等病蟲害。

此外，極端氣候如颱風與強風，也會造成刺桐枝幹易斷裂；芒果樹因降雨集中與不穩定導致炭疽病加劇；荔枝樹也因暖冬現象造成花芽分化失常，只長葉不開花。

林試所研究員董景生表示，氣候變遷導致全球熱帶區域擴張，一來造成外來植物入侵後，在沒天敵情況下容易到處蔓延，壓抑本土種，二來讓原本沒機會接觸台灣樹木的國外害蟲，經由國際交流也開始出現台灣。

董景生說，害蟲都有特定寄主，若行道樹等只種單一物種，易因病蟲害全滅；若多樣性高，其他非害蟲目標的物種就有機會存活。這是為何「草本復興」計畫強調多樣性原因之一。

文化大學景觀系主任張琪如說，近年氣候變遷導致乾濕季更分明，都會區若只種單一物種恐難因應，應側重物種多樣性。例如用外觀相似、但種類不同的在地樹種組合。

中興大學森林系特聘教授王升陽則說，台灣過去種樹多傾向找長得快或漂亮的，未考量適應氣候環境，例如都市過去愛種長得快的黑板樹，但遇颱風就容易遭摧折。近年林試所已成立全國種樹諮詢中心，和縣市政府說明適合種植種類及如何養護，對協助抵擋氣候變遷應有功效。

中興大學 氣候變遷 颱風

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