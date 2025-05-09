聽新聞
0:00 / 0:00

草本復興／樹木加花草 國外複層林正夯

聯合報／ 記者許維寧何定照李柏澔／台北報導
台灣部分機關已在不適種行道樹的區域改種台灣原生花草，凸顯對野花草的重視。圖為台63線中投公路橋下空間。圖／黃盟元提供
台灣部分機關已在不適種行道樹的區域改種台灣原生花草，凸顯對野花草的重視。圖為台63線中投公路橋下空間。圖／黃盟元提供

學者專家推動「草本復興」強調可達到減碳固碳的效果。不過，農業部林業試驗所副所長吳孟玲說，樹的固碳效果還是比花草較好，因此林試所還是鼓勵種樹，但是只要能增加都市綠覆率，兩者都是正面的。至於城市的樹木，若有危木或不適宜的樹種，應做適度的汰換更新。

吳孟玲提到，目前國外多推動複層林概念，例如將都會區公園分為上中下層，上層有樹木遮蔭，中層可種喬木、灌木，底層再種花草類，如此可維護生物多樣性，水土保持也更佳。

台灣常見行道樹生長不佳，吳孟玲表示，種植樹木應根據當地土壤性質、降雨多寡評估，如南部適合苦楝樹、北部以森氏紅淡比較為合適，市區內可以有單一物種，如苦楝、楓香大道，但整體仍應具備物種多樣性。以美國為例，單一市區、公園內，建議單一物種不宜超過十分之一。

中興大學森林系特聘教授王升陽說，種樹最重要的原則是「適地適種」，應以原生種為主，再來是應配合區域需求。以台灣都會區為例，應選擇淨化空氣能力較好的樹木，以抵禦空汙，像是樟樹、苦楝樹、台灣梭羅木等。

文化大學景觀系主任張琪如認為，正確養護比選對樹種更重要，台灣一直少見專業樹藝師，而多用「斷頭法」修剪樹木，導致頂芽受損，只能長出側芽、乃至生出非正常的枝節，遇颱風容易折斷。再者，台灣的行道樹樹穴普遍較小，目前多倡議應採用條狀樹穴，以確保樹木根基發展。

吳孟玲表示，台灣正推行樹木修剪證照，希望透過正確修剪，緩解過去行道樹不定芽、中空腐朽等問題。另外，國外多認為行道樹不能長得太大，廿至卅年就須更新樹木，未來台灣也應推行，像白千層、黑板樹等不適宜的樹種，可透過執行道路更新計畫時替換。

中興大學生命科學系副教授黃盟元指出，除了白千層、黑板樹，洋紫荊、黃花風鈴木、毛風鈴木、火焰木、馬拉巴栗等外來種行道樹也都可能造成災害，小葉欖仁也有浮根的問題，可能會破壞道路。不過尷尬的是，有時政府想移走這些恐致災的外來種，會遭遇護樹團體抗議。

行道樹 風鈴木 黑板樹

延伸閱讀

北大特區颱風過境樹穴兩樣情 樹林填平、三峽仍大洞惹民怨

男大生帶長槍到中興大學…師生嚇壞 處分結果曝光

高雄黃線捷運工程濫砍樹木 高雄好過日粉專槓上護樹團體

台中75棵行道樹功成身退 今環團與居民「謝樹」送行

相關新聞

僑外生擔任駕駛喊卡 客運業錯愕

為解決大客車長年的駕駛荒，交通部公路局盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，不料近期卻臨時喊卡，強調是...

長照3.0分級派工 向中高齡招手

長照三點○將在二○二六年上路，但國內照顧服務員人力不足，引發關注。衛福部昨表示，長照三點○將採照服員分級制度，以吸引中高...

草本復興／台灣原生花草 扮城市減碳尖兵

種樹向來被認為是減碳良方，然而台灣城市狹小人行道等處其實不適合種樹，歷年問題不斷。一群學者專家近年力推「草本復興」，呼籲...

草本復興／植物多樣性 不因病蟲害全滅

近年氣候變遷加劇，學者專家指出，地處熱帶及亞熱帶的台灣樹木，影響雖不若高緯度國家嚴重，仍會造成相當程度損害，也會因病蟲害...

酒精「一級致癌物」易攻擊基因 49%國人喝酒臉紅更危險

乙醛是一種化學物，已被世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物，許多文獻報告，喝酒會引發癌症。台灣酒精不耐症...

高齡肇事增加 立委籲換照加嚴

長者交安事故頻傳，光是去年就有八萬多件高齡駕駛事故，近五年平均每天更有一八四位長者因交通事故死傷，凸顯高齡社會下交通運輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。