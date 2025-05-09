草本復興／樹木加花草 國外複層林正夯

學者專家推動「草本復興」強調可達到減碳固碳的效果。不過，農業部林業試驗所副所長吳孟玲說，樹的固碳效果還是比花草較好，因此林試所還是鼓勵種樹，但是只要能增加都市綠覆率，兩者都是正面的。至於城市的樹木，若有危木或不適宜的樹種，應做適度的汰換更新。

吳孟玲提到，目前國外多推動複層林概念，例如將都會區公園分為上中下層，上層有樹木遮蔭，中層可種喬木、灌木，底層再種花草類，如此可維護生物多樣性，水土保持也更佳。

台灣常見行道樹生長不佳，吳孟玲表示，種植樹木應根據當地土壤性質、降雨多寡評估，如南部適合苦楝樹、北部以森氏紅淡比較為合適，市區內可以有單一物種，如苦楝、楓香大道，但整體仍應具備物種多樣性。以美國為例，單一市區、公園內，建議單一物種不宜超過十分之一。

中興大學森林系特聘教授王升陽說，種樹最重要的原則是「適地適種」，應以原生種為主，再來是應配合區域需求。以台灣都會區為例，應選擇淨化空氣能力較好的樹木，以抵禦空汙，像是樟樹、苦楝樹、台灣梭羅木等。

文化大學景觀系主任張琪如認為，正確養護比選對樹種更重要，台灣一直少見專業樹藝師，而多用「斷頭法」修剪樹木，導致頂芽受損，只能長出側芽、乃至生出非正常的枝節，遇颱風容易折斷。再者，台灣的行道樹樹穴普遍較小，目前多倡議應採用條狀樹穴，以確保樹木根基發展。

吳孟玲表示，台灣正推行樹木修剪證照，希望透過正確修剪，緩解過去行道樹不定芽、中空腐朽等問題。另外，國外多認為行道樹不能長得太大，廿至卅年就須更新樹木，未來台灣也應推行，像白千層、黑板樹等不適宜的樹種，可透過執行道路更新計畫時替換。

中興大學生命科學系副教授黃盟元指出，除了白千層、黑板樹，洋紫荊、黃花風鈴木、毛風鈴木、火焰木、馬拉巴栗等外來種行道樹也都可能造成災害，小葉欖仁也有浮根的問題，可能會破壞道路。不過尷尬的是，有時政府想移走這些恐致災的外來種，會遭遇護樹團體抗議。